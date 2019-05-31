УрФУ вошёл в список лучших налогоплательщиков Екатеринбурга

Екатеринбург, , 11:34 — REGNUM Уральский федеральный университет (УрФУ) по итогам 2018 года оплатил налоги и вложил платежи во внебюджетные фонды на сумму более 1,8 млрд рублей, таким образом став одним из лучших налогоплательщиков Екатеринбурга. Об этом 31 мая сообщает пресс-служба вуза.

Сумма отчислений в городскую казну в прошлом году составила 567 млн рублей. По словам начальника управления бухгалтерского учета и финансового контроля университета Гавриила Агаркова, высокие позиции университету позволяет занимать выполнение майских указов президента России.

«Основной фактор, который повлиял на наш рейтинг, — выполнение майских указов Президента по повышению заработной платы профессорско-преподавательскому составу. Так как мы повышаем зарплату, растет НДФЛ, который мы перечисляем в местный бюджет и таким образом пополняем казну», — сказал Агарков.

Другими факторами стали участие в социальных и культурных мероприятиях, а также развитие материальной базы вуза. Также лучшими городская администрация признала Уральский банк реконструкции и развития, «Смак», «Уральские авиалинии», «Газпром трансгаз Екатеринбург», НПК «ВИП», предпринимателя Игоря Ковпака и супермаркет «Кировский». Организации-победители в 2018 году перечислили в бюджет Свердловской области более 2,803 млрд рублей, инвестировали на техническое перевооружение 5,563 млрд рублей, на социальные мероприятия перечислили 1,950 млрд рублей.