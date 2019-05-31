Подготовка к рывку? В Оренбурге за неделю бензин подорожал на 0,1%

Оренбург, , 11:31 — REGNUM В Оренбурге отмечен рост цен на автомобильный бензин. В среднем литр топлива с 20 по 27 мая вырос на 3 копейки, или 0,1%, сообщает Оренбургская.

Между тем, рост цен зафиксирован не только в Оренбуржье. Как отмечает rusplt.ru, рост цен на 3 копейки за литр в течение последней недели — сумма несущественная и для кармана отдельного автомобилиста, и для бюджетов нефтяных компаний. Но это просто подход бегуна к стартовой линии, с которой начнется настоящий спринт.

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В Оренбурге за неделю бензин марки АИ-92 подорожал с 41,48 до 41,50 рубля, а средний ценник за литр бензина АИ-95 увеличился с 45,45 до 45,48 рубля.

Стоит отметить, на 1 апреля литр бензина стоил в среднем 43,81 рубля, на 1 мая — 43,90 рубля. Цена дизтоплива на 1 апреля — 47,63 рубля, конец апреля — 46,37 рубля, на конец мая — 46,14 рубля.

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