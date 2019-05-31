Законопроекты об исполнении бюджетов ПФР, ФОМС и ФСС внесены в Госдуму

Москва, , 11:24 — REGNUM Законопроекты об исполнении бюджетов внебюджетных фондов в 2018 году правительство внесло в Госдуму, передаёт корреспондент ИА REGNUM 31 мая.

Речь идёт об исполнении бюджетов Пенсионного фонда, Фонда обязательного медицинского страхования и Фонда социального страхования (ФСС).

Так, по данным правительства, фактическое исполнение бюджета ПФР за 2018 год по доходам составило 8,269 трлн рублей — то есть, в фонд поступило 100,6% запланированных доходов. При этом расходы фонда достигли 8,428 трлн рублей, что составляет 99% от запланированных на 2018 год. При этом, как отмечают в правительстве, в ПФР в 2018 году поступило на 10,4% больше средств от страховых взносов по сравнению с годом ранее.

В бюджет Фонда социального страхования по итогам 2018 года поступило на 3,7% средств больше, чем было запланировано по закону. Так, доходы составили 735,2 млрд рублей. При этом расходы ФСС исполнил на 95% — они достигли 702,2 млрд рублей. В результате, бюджет ФСС оказался профицитным на 32,9 млрд рублей.