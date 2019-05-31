Пятница, 31 Мая 2019 года
11:27:38 МСК

Закупка Дома дружбы на 17 млн: в сумму входит пиар правительства Якутии

Экономика

«В рамках стратегии гармонизации межэтнических отношений и создания положительного имиджа республики»

Якутск, 31 мая 2019, 11:27 — REGNUM  Объявленный Домом дружбы народов Якутии электронный конкурс, начальная цена которого составила 16,9 млн рублей, в том числе отвечает интересам правительства республики. Деятельность руководства региона тоже будет освещаться в рамках исполнения контракта, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Читайте также: Дом дружбы народов в Якутии закупает информационные услуги на 17 млн рублей

«В рамках стратегии гармонизации межэтнических отношений, создания положительного имиджа республики, да, входит освещение деятельности правительства республики», — сказала директор Дома дружбы народов Яна Игнатьева, отвечая на вопрос News.Ykt.ru, входит ли в сумму закупки пиар деятельности правительства региона.

«Мы единственное учреждение, которое реализует государственную стратегию по гармонизации межнациональных отношений. Нашу работу необходимо освещать не только в республике. Кроме того, в связи с мартовскими событиями работу надо усилить и создавать положительный образ нашей республики в России», — также аргументировала необходимость закупать информационные услуги на столь внушительную сумму Яна Игнатьева.

Известно также, что электронный конкурс выиграла компания «РИК Якутия», которая была единственным участником закупки. Директором компании-победителя, созданной в декабре 2018 года, является начальник рекламной службы холдинга «Сахамедиа» Андрей Петров. За время своей работы «РИК Якутия» заключила контракты на оказание услуг информобслуживания с управлением Роспотребнадзора республики, региональным министерством сельского хозяйства и администрацией Нюрбинского района.

Как сообщало ИА REGNUM, компания, выигравшая электронное конкурс Дома дружбы народов имени Кулаковского, должна будет подготовить 200 материалов, которые должны публиковаться в печатном издании, распространяемом на территории России, и в трёх печатных изданиях Якутии. Помимо этого, исполнитель должен будет подготовить не менее 20 телесюжетов с размещением их на пяти телеканалах, осуществляющих вещание на территории России или Якутии.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Государственные закупки
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить