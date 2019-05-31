Закупка Дома дружбы на 17 млн: в сумму входит пиар правительства Якутии

Якутск, , 11:27 — REGNUM Объявленный Домом дружбы народов Якутии электронный конкурс, начальная цена которого составила 16,9 млн рублей, в том числе отвечает интересам правительства республики. Деятельность руководства региона тоже будет освещаться в рамках исполнения контракта, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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«В рамках стратегии гармонизации межэтнических отношений, создания положительного имиджа республики, да, входит освещение деятельности правительства республики», — сказала директор Дома дружбы народов Яна Игнатьева, отвечая на вопрос News.Ykt.ru, входит ли в сумму закупки пиар деятельности правительства региона.

«Мы единственное учреждение, которое реализует государственную стратегию по гармонизации межнациональных отношений. Нашу работу необходимо освещать не только в республике. Кроме того, в связи с мартовскими событиями работу надо усилить и создавать положительный образ нашей республики в России», — также аргументировала необходимость закупать информационные услуги на столь внушительную сумму Яна Игнатьева.

Известно также, что электронный конкурс выиграла компания «РИК Якутия», которая была единственным участником закупки. Директором компании-победителя, созданной в декабре 2018 года, является начальник рекламной службы холдинга «Сахамедиа» Андрей Петров. За время своей работы «РИК Якутия» заключила контракты на оказание услуг информобслуживания с управлением Роспотребнадзора республики, региональным министерством сельского хозяйства и администрацией Нюрбинского района.

Как сообщало ИА REGNUM, компания, выигравшая электронное конкурс Дома дружбы народов имени Кулаковского, должна будет подготовить 200 материалов, которые должны публиковаться в печатном издании, распространяемом на территории России, и в трёх печатных изданиях Якутии. Помимо этого, исполнитель должен будет подготовить не менее 20 телесюжетов с размещением их на пяти телеканалах, осуществляющих вещание на территории России или Якутии.