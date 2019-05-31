Из Чечни в Турцию открывается прямое авиасообщение

Грозный, , 11:20 — REGNUM В начале июня запускается новый международный авиарейс из аэропорта столицы Чечни. Турецкая компания «Пегасус» будет выполнять полеты из Грозного в Анталию. Первый самолет в Турцию вылетит уже 8 июня, сообщили ИА REGNUM 31 мая в в министерстве туризма Чеченской Республики.

«Вылеты будут осуществляться два раза в неделю — по вторникам и субботам турецкой компанией «Пегасус». Новый авиарейс будет способствовать увеличению взаимного турпотока Турции и Чеченской Республики», — говорится в сообщении ведомства в Instagram.

Как сообщало ИА REGNUM, это не единственный международный рейс из аэропорта «Грозный». В апреле 2019 годы было возобновлено авиасообщение с Объединенными Арабскими Эмиратами. Полеты в город Шарджу выполняет авиакомпания Air Arabia.

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Напомним, в 2018 году глава Чечни Рамзан Кадыров анонсировал также запуск авиарейсов между Грозным и столицей Иордании — Амманом. Перевозку пассажиров из Иордании в Чечню будет осуществлять компания Royal Jordanian Airlines из ОАЭ. Самолеты в Амман будут летать два раза в неделю.

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