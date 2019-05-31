Путин поздравил Ассоциацию волонтёрских центров с 5-летием

Москва, , 11:19 — REGNUM Сегодня, 31 мая, президент РФ Владимир Путин поздравил Ассоциацию волонтёрских центров с юбилеем. Крупнейшей добровольческой организации исполняется пять лет,

«Своими благородными гуманистическими идеями Ассоциация сплотила десятки тысяч энергичных, неравнодушных людей из разных регионов России», — говорится в поздравительной телеграмме.

По мнению главы государства, мощный импульс развитию добровольчества дал недавно завершившийся Год добровольца (2018 год).

«Важно, что вы стремитесь приносить пользу обществу, реализовывать свои способности, опыт во имя благих дел. Нельзя останавливаться на достигнутом, необходимо укреплять добровольческое движение», — подчеркнул Путин и пожелал Ассоциации успехов.

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