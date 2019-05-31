«Как на вулкане»: рекультивация отходов Байкальского ЦБК вновь отложена

Иркутск, , 11:22 — REGNUM Компания «Росгеология» приостановила опытные работы по рекультивации токсичных отходов Байкальского целлюлозно-бумажного комбината (БЦБК). Как сообщает ИА «ИрСити» со ссылкой на управляющего директора компании Артёма Полтавского, проблемы с выполнением известного государственного контракта возникли из-за того, что потребовались уточнения технического задания, они касаются конкретного решения по картам-накопителям и обеспечения рекультивации электроэнергией. Этими вопросами, по его словам, занимается сейчас специально созданная комиссия под руководством зампреда правительства РФ Алексея Гордеева.

Но, судя по словам замгендиректора по производству «ВЭБ Инжиниринг» Александра Фролова, пояснившего необходимость использования при рекультивации отходов «пула технологий» нахождением на БЦБК восьми различных видов отходов, работы возобновятся не ранее 2020 года. Он отметил, что произойдёт это после того, как привлеченные специалисты Сибирского отделения РАН дадут свои заключения.

Между тем первый заместитель Байкальского межрегионального природоохранного прокурора Алексей Калинин полагает, что причиной затягивания сроков ликвидации отходов является отсутствие технологии.

«Мы представление внесли и в правительство региона, и в «Росгелогию», видя, что и с той, и с другой стороны есть существенные недоработки. Нельзя сейчас эту ответственность на кого-то одного из них возложить. Обе этих структуры виноваты. Мы это в своих мерах реагирования отразили», — заявил Калинин.

Он также подчеркнул, что до сих пор не решён вопрос о строительстве селезащитных сооружений в Байкальске, а это, по словам прокурора, должно быть в приоритете.

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«Пока этого не будет, мы постоянно будем как на вулкане», — подчеркнул прокурор.

Напомним, шлам-лигнин — ядовитые остатки переработки древесины — хранится в огромных резервуарах, расположенных в непосредственной близости от Байкала, и требует немедленной утилизации. Существует опасность, что селевые оползни могут в любой момент смыть их прямо в Байкал. Разработка проекта по ликвидации этих токсичных залежей началась ещё в 2011 году фирмой «ВЭБ Инжиниринг», и в 2014 году Госэкспертиза даже дала по нему положительное решение, но Генпрокуратура РФ впоследствии его отменила.

С 2017 года подрядчиком по выполнению данных работ стало АО «Росгеология». Оказалось что в шлам-накопителях находится 6,2 млн кубометров опасных веществ. Причём, твёрдых отходов (в виде шлам-лигнина и золы) оказалось на 1,4 млн кубометров больше, чем предполагалось ранее, а надшламовой воды почти в три раза меньше.

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В январе 2019 года сообщалось, что учёным Иркутского национального исследовательского технического университета удалось сформировать технологию переработки осадков карт-накопителей путём их вымораживания, но в мае 2019 года Байкальская природоохранная прокуратура, проверив исполнение требований законодательства при реализации ФЦП «Охрана озера Байкал и социально-экономическое развитие Байкальской природной территории» и муниципальных программ в сфере природопользования и охраны окружающей среды на Байкальской природной территории, пришла в выводу, что программы есть, но они либо не обеспечены финансово, либо не исполняются.

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