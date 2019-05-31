Кредит с переплатой: названа одна из причин торможения экономики РФ

Москва, , 11:17 — REGNUM Закредитованность жителей РФ будет расти до тех пор, пока не начнётся роста реальных располагаемых доходов населения, уверен доцент РЭУ им. Г. В. Плеханова, кандидат экономических наук Олег Комолов. Об этом он рассказал 31 мая корреспонденту ИА REGNUM, комментируя новость о том, что совокупная задолженность граждан РФ с начала 2019 года выросла на 4% и достигла почти 15,5 трлн рублей.

«Всё традиционно. Пока продолжат падать реальные располагаемые доходы населения, люди будут пытаться компенсировать свои потребительские возможности за счёт потребительских кредитов, — сказал Комолов. — С одной стороны, эта мера может быть эффективной в борьбе с текущими просадками спроса, но в долгосрочной перспективе (а у нас стагнация перешла уже в среднесрочную перспективу), кредит становится негативным фактором развития. Потому что товар, купленный в кредит, это товар, купленный с большой наценкой. То есть фактически получается, что люди могут позволить себе меньше товаров, чем если бы эту же сумму они потратили, не заимствуя её у банка, а получив у своего работодателя».

Такие тенденции, по словам Комолова, в итоге аккумулируют скрытую инфляцию, так как люди переплачивают за товары, что в свою очередь ограничивает потребительский спрос.

«Иными словами, эффект от спроса, основной которого являются кредитные средства, значительно меньше для экономики, чем рост спроса, который обеспечивается ростом заработных плат», — подытожил экономист.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, согласно расчетам ОНФ, уровень закредитованности в среднем по России вырос до 28%. Год назад данный показатель составлял 23%.

По итогам первого квартала 2019 года совокупная задолженность жителей РФ по банковским кредитам составила 15,444 трлн руб., увеличившись на 4% с начала года. По сравнению с первым кварталом 2018 г. объём задолженности вырос на 23,3%.

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