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Законопроект о перераспределении доходов от НДПИ внесен в Госдуму

Экономика

70% на 30%

Москва, 31 мая 2019, 11:02 — REGNUM  Законопроект, предполагающий перераспределение доходов от уплаты НДПИ, внес в Госдуму депутат Михаил Щапов (КПРФ), передает корреспондент ИА REGNUM 31 мая.

Изменения направлены на частичное перераспределение налоговых доходов в виде налога на добычу полезных ископаемых в виде углеводородного сырья между уровнями бюджетной системы РФ.

Парламентарий предлагает уменьшить установленные нормативы отчислений в федеральный бюджет с 100% до 70% и установить нормативы отчислений в бюджеты субъектов РФ в размере 30%.

Принятие закона, отмечает автор, позволит повысить собственную доходную базу регионов, где расположены месторождения полезных ископаемых в виде углеводородного сырья и идет их разработка, а также снизить дотационность бюджетной системы РФ.

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