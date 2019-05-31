Законопроект о перераспределении доходов от НДПИ внесен в Госдуму

Москва, , 11:02 — REGNUM Законопроект, предполагающий перераспределение доходов от уплаты НДПИ, внес в Госдуму депутат Михаил Щапов (КПРФ), передает корреспондент ИА REGNUM 31 мая.

Изменения направлены на частичное перераспределение налоговых доходов в виде налога на добычу полезных ископаемых в виде углеводородного сырья между уровнями бюджетной системы РФ.

Парламентарий предлагает уменьшить установленные нормативы отчислений в федеральный бюджет с 100% до 70% и установить нормативы отчислений в бюджеты субъектов РФ в размере 30%.

Принятие закона, отмечает автор, позволит повысить собственную доходную базу регионов, где расположены месторождения полезных ископаемых в виде углеводородного сырья и идет их разработка, а также снизить дотационность бюджетной системы РФ.