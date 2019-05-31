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Минск и Москва отложили на время решение вопроса по налоговому маневру

Экономика

Переговоры будут продолжены после согласования программы реализации союзного договора

Москва, 31 мая 2019, 11:02 — REGNUM  Переговоры по вопросу компенсации Минску потерь от нефтяного налогового маневра в России пока прекращены. Об этом 31 мая заявил заместитель министра финансов Белоруссии Дмитрий Кийко журналистам. Продолжение переговорного процесса начнётся после согласования программы реализации союзного договора.

«И как только эта программа будет согласована сторонами, то мы ожидаем, что активизируется переговорный процесс и по другим проблемным вопросам», — сообщил заместитель главы белорусского министерства финансов.

Он добавил, что все потери от налогового маневра будут просчитаны и учтены при планировании доходов.

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