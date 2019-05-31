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Четверть москвичей намерены продать полученную по реновации квартиру

Экономика

Опрос НАФИ

Четверть москвичей намерены продать полученную по реновации квартиру
Иван Шилов © ИА REGNUM
Реновация

Москва, 31 мая 2019, 11:00 — REGNUM  После получения квартиры по реновации в Москве 24% участников программы планируют продать её. Таковы данные Национального агентства финансовых исследований (НАФИ).

Еще 6% намерены получить денежную компенсацию вместо новой квартиры, среди них 83% потратят дополнительные деньги на приобретение другого жилья.

35% участников программы в Москве планируют покупку дополнительного жилья, несмотря на то, что уже получили или получат квартиру по реновации.

До старта программы реновации в Москве 29% планировали улучшить свои жилищные условия. 31% опрошенных хотели купить жилье в новостройке.

Опрос проведен в мае 2019 года. Опрошено 873 жителя Москвы, квартира которых включена в программу реновации.

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Как сообщало ИА REGNUM, в Москве стоимость новых квартир в домах, построенных по программе реновации, на 30% выше, чем в старых расселяемых пятиэтажках.

Подробнее: Около 8% участников реновации в Москве готовы докупить жилплощадь

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Московская реновация
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