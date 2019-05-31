«Государство сильно озаботилось теми, кто работает сам на себя»: эксперт

Оренбург, , 10:43 — REGNUM В Оренбургской области министерство труда заявило о том, что около 29 тысяч человек имеют статус неформально занятых. До конца 2019 года ведомство намерено добиться заключения трудовых договоров с большинством из работающих в тени. Однако председатель Федерации профсоюзов Оренбуржья Ярослав Чирков считает, что картина может быть менее радужная, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе профсоюзной организации.

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«Минтруда говорит только о неформальной занятости, однако не считает тех, кто работает в других формах незащищенной занятости. А этих форм становится все больше. Сейчас стоит большая проблема, которая касается занятости по срочным договорам, заемному труду и сезонной занятости. К тому же в трудовом кодексе по-прежнему нет главы, которая бы касалась дистанционного, платформенного труда и отражала бы реалии цифровой экономики.

Очевидно, что на селе большинство работают по непонятным и незащищенным формам занятости. Наше государство очень сильно озаботилось людьми, которые работают сами на себя — пекут торты, занимаются репетиторством, консультациями, пишут тексты, программы и т. п. Эту категорию хотят заставить платить налоги, но не обещают взамен никакой защиты. Проблема с различными формами незащищенной занятости стоит сейчас по всей стране, даже, скажу больше, по всему миру», — сказал Чирков.

Он сделал акцент на том, что люди должны получать полноценную защиту своих прав. Поэтому и минтруда и профсоюзы должны обращать пристальное внимание на такой сегмент рынка труда, как неформальная занятость.

Добавим, в конце мая на встрече с журналистами и. о. министра труда и занятости населения Оренбургской области Наиля Исхакова сообщила, что между Рострудом и правительством региона заключено Соглашение о реализации мер по снижению неформальной занятости. С 2015 года легализованы трудовые отношения 105 тыс. человек. План на 2019 год — 19 тыс. 321 человек. На конец мая выявлено 7 тыс. 300 человек, с которыми не заключены трудовые договоры.

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