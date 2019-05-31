«Мосэнегерго»: УК-должники обязаны нести субсидиарную ответственность

Химки, Московская область, , 10:39 — REGNUM ООО «ТСК Мосэнерго» намерено добиваться привлечения к субсидиарной ответственности руководителей и владельцев управляющих компаний-должников за поставленные тепловые ресурсы в г.о. Химки, в том числе и уже ушедших с рынка услуг в сфере ЖКХ.

Как сообщили в пресс-службе энергетической компании, в г.о. Химки перевод многоквартирных домов из одной управляющей компании в другую с последующим банкротством с целью ухода от долгов за поставленные ресурсы является часто используемой схемой работы недобросовестных компаний в сфере ЖКХ.

Суммарная дебиторская задолженность управляющих компаний в г. о. Химки, которые ушли с рынка с большими долгами за тепловой ресурс перед ООО «ТСК Мосэнерго», превышает 883 млн рублей, том числе: МП «ДЕЗ ЖКУ» — 693,6 млн руб. (жилищный фонд выведен на 96%); ООО «Центурион» — 74,3 млн руб. (жилищный фонд выведен полностью); ООО «УК Комфорт» — 48,5 млн руб. (жилищный фонд выведен полностью); ООО «УК РВ-Сервис» — 27,9 млн руб. (жилищный фонд выведен полностью); ООО «ЖК-Эксплуатация» — 23,8 млн руб. (жилищный фонд выведен полностью); ООО «Легенда» — 15,9 млн руб. (жилищный фонд выведен полностью).

В ООО «ТСК Мосэнерго» борьба с неплатежами управляющих компаний носит системный характер, для решения проблем с должниками компания использует все возможные правовые механизмы. В соответствии с требованиями федерального закона №127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)», в случае недостаточности денежных средств и имущества должника для удовлетворения требований кредитора, экс-руководители и фактические владельцы могут быть привлечены к субсидиарной ответственности.

«Наращивание дебиторской задолженности крайне негативно влияет на финансирование мероприятий по подготовке системы теплоснабжения города к очередному отопительному периоду. Если руководители и собственники данных компаний не будут предпринимать действенные меры по погашению дебиторской задолженности, ООО «ТСК Мосэнерго» инициирует их привлечение к субсидиарной ответственности. Соответствующая работа в этом направлении уже ведется профильными подразделениями компании», — отметил заместитель генерального директора по стратегическому развитию и сбыту ООО «ТСК Мосэнерго» Павел Гельвич.

Городской округ Химки является худшим в рейтинге муниципалитетов в зоне теплоснабжения ООО «ТСК Мосэнерго», сообщают в компании. По состоянию на 20 мая 2019 года суммарная задолженность потребителей в Химках за поставленную тепловую энергию превысила 2,2 млрд рублей. В настоящий момент г.о. Химки является единственным муниципалитетом Московской области на территории обслуживания ООО «ТСК Мосэнерго», который не представил план мероприятий для исправления текущей ситуации.