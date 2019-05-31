Нефть в июне: слово за ОПЕК+ и данными по запасам

Москва, , 10:17 — REGNUM В июне будет на что ориентироваться в ценах на нефть. 25 июня в Вене состоится заседание картеля ОПЕК, а на следующий день, 26 июня, пройдет заседание стран-участниц ОПЕК+. Общий рыночный настрой таков, что на июньском заседании страны-члены ОПЕК+ согласуют продление соглашения до конца 2019 года, но обсудят варианты смягчения квот на добычу. Собственно, это позиция и России в том числе, заявил корреспонденту ИА REGNUM старший аналитик «Информационно-аналитического центра «Альпари» Анна Бодрова.

С апреля, когда ОПЕК+ собирался последний раз, многое изменилось. Торговая война между США и Китаем вышла на новый уровень, и есть шанс, что Поднебесная снизит объемы покупки нефти. США отменили льготный период для стран-покупательниц нефти из Ирана, чем создали на площадке некоторый вакуум предложения.

«Особенное внимание сейчас сосредоточено на колебаниях показателей по коммерческим запасам нефти в США. Если параметры будут снижаться, это станет основанием для смягчения условий добычи для ОПЕК+», — отметила эксперт.

Объемы добычи нефти в США продолжают колебаться в пределах 12,2−12,3 млн баррелей в сутки, и в июне, скорее всего, этот диапазон останется актуальным. Это очень много, поэтому пока Штаты качают такое колоссальное количество черного золота, цены на сырье вряд ли смогут быстро расти.

«Средние ориентиры на июнь по нефти Brent предполагают движение в коридоре $66−69 за баррель, но не исключены пиковые выходы за обозначенные рамки в случае наличия поводов для беспокойства или оптимизма», — считает Бодрова.

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