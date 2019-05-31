В Зимбабве могут приостановить работу крупнейшей ГЭС — СМИ

Хараре, , 09:56 — REGNUM Крупнейшую гидроэлектростанцию Зимбабве Kariba могут закрыть на 14 недель, если уровень воды в плотине продолжит снижаться текущими темпами, передает информационное агентство Reuters со ссылкой на заявление министра энергетики Зимбабве Фортуна Часи от 30 мая.

Если ГЭС будет закрыта, стране грозит ухудшение ситуации с регулярными отключениями электроэнергии.

Министр Часи отметил, что отключений электричества, продолжающихся вплоть до 10 часов, не избежать. Зимбабве вырабатывает только 1100 мегаватт электричества в день, в то время как стране необходимо как минимум 1500 мегаватт.