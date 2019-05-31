Назван самый богатый ректор в России

Санкт-Петербург, , 09:52 — REGNUM Ректор Горного университета в Санкт-Петербурге Владимир Литвиненко вновь стал лидером по доходам среди руководителей российских вузов. Об этом 31 мая сообщает РБК.

Размер доходов Литвиненко по итогам 2018 года составил 236,9 млн рублей. Сообщается, что он стал лидером рейтинга самых богатых ректоров России в четвертый раз. Заработная плата ректора Горного университета составляет около 570 000 рублей в месяц. Основной доход Литвиненко получает от компании «ФосАгро», где ему принадлежат 19,35% акций.

Издание составило рейтинг доходов за 2018 год 1300 управленцев российских вузов. Согласно этого списка, на втором месте оказался проректор Горского университета (Владикавказ) Анатолий Кудзаев.

Напомним, Литвиненко был руководителем избирательных штабов в Санкт-Петербурге во время всех президентских кампаний Владимира Путина.

Читайте также: Богатые и очень богатые: доходы ректоров томских вузов