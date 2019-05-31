Власти выбирают умные решения для повышения качества жизни свердловчан

Екатеринбург, , 09:51 — REGNUM Технологическое лидерство России, прежде всего в сфере искусственного интеллекта, накануне обсуждалось на совещании, которое провел Президент России Владимир Путин. По словам главы государства, стране необходимо выработать универсальные решения, использование которых даст максимальный эффект, причём в любой отрасли. Обеспечение технологического суверенитета в этой сфере он назвал важнейшим условием состоятельности бизнеса и экономики, безопасности страны, качества жизни граждан России. Поиск и широкое внедрение наилучших умных решений и технологий сегодня являются одними из приоритетов властей Свердловской области. Заместитель губернатора Свердловской области Олег Чемезов, курирующий в регионе вопрос цифровизации, рассказал ИА REGNUM о том, как «цифра» поможет свердловчанам в их повседневной жизни.

Олег Леонидович, Вы родились в Свердловской области, но долгое время пробыли за её пределами. Сейчас снова работаете на Среднем Урале. Как оцениваете потенциал региона?

Мало регионов в Российской Федерации с такой диверсифицированной экономикой. У нас есть всё: от сельского хозяйства до высоких технологий, оборонки, тяжёлой промышленности. Полезные ископаемые — всё есть, даже нефть и газ, если поискать. А какой человеческий потенциал! В этом смысле Свердловская область — невероятно многогранный регион.

Вы непосредственно курируете сектор цифровой экономики. Какие цели стоят перед ней?

У цифровой экономики несколько целей. Первая — это упрощение взаимодействия различных государственных и бизнес-структур, которые оказывают услуги жителям. Если человек на себе будет чувствовать это упрощение — значит, мы какого-то результата достигли.

Например, сегодня человек приходит в МФЦ, получает электронный талон и, в зависимости от загрузки офиса, ожидает 10, 15 минут, а может, и полчаса. Мы же должны сделать так, чтобы он в своём гаджете, находясь дома, в один клик записался на конкретное, удобное для него время и сразу понимал, в каком окне его примут. То же самое с записью на прием к врачу. Та же история с планированием поездки на общественном транспорте, когда человек видит, где находится его автобус, как он загружен, когда будет следующий. Это как минимум позволяет планировать своё время — дорогущий ресурс!

В целом, конечно, в этом смысле мы в последние годы проделали уже достаточно большой путь. И сегодня мы через госуслуги можем совершить множество действий, для которых раньше надо было тратить кучу времени, куда-то бежать, стоять в очередях. Уже почти 2,5 миллиона жителей Свердловской области, то есть порядка 70 процентов экономически активного населения подключены к госуслугам, активно ими пользуются.

Теперь стоит задача, чтобы через госуслуги человек мог получать более двух десятков услуг по принципу жизненных ситуаций, когда человек заполняет заявление на портале государственных и муниципальных услуг и получает полный набор услуг, связанный с конкретной ситуацией. Это, например, электронное страхование, оформление электронного паспорта или электронного водительского удостоверения.

Ты, к примеру, держишь права в кармане куртки, но сегодня надел другую. Поехал и тебя останавливает полицейский…

Звучит как начало анекдота…

Точно! Полицейский тебя останавливает, открывает твой профиль на гаджете и видит электронные паспорт и водительское, видит, сколько у тебя нарушений.

Это всё снижает коррупциогенность в обществе. Ведь там, где есть возможность личного взаимодействия, вмешательства, всегда некий риск коррупционности есть: «хочу — сделаю, хочу — не сделаю, хочу — ускорю, хочу — замедлю». Когда эти вещи исключаются, у человека упрощается жизнь.

Много говорят об экономических эффектах от цифровизации.

Конечно. Скажем, цифровизация систем освещения в городах — это прямой экономический интерес. Когда мы имеем умные светильники, которые включаются в зависимости от уровня освещённости, когда мы можем не включать днём фонари, чтобы просто проверить, работают ли все лампы или нет, все эти эффекты накапливаются, в результате аккумулируется экономия в десятки миллионов рублей.

Или применение умных систем отопления в школах: уроки закончились, дети и учителя ушли домой, зачем в здании поддерживать положенные 24 градуса тепла? Система взяла и понизила температуру до +18 градусов. Температура в здании поднимается обратно за полтора часа — включили в полшестого утра, дети пришли в семь часов, там опять +24 градуса. Представляете, какая будет эффективность?

То же самое и в сфере управления коммунальным хозяйством. Где-то побежала вода. Если датчиков нет — мы едем, начинаем искать. Если же на трубах стоят датчики, мы можем определить участок, где произошла утечка, оперативно решить эту проблему.

И все это — прямой эффект от цифровизации. Без умных платформ, умных технологий подобные проблемы не решить.

В чем преимущества цифровизации для управленцев и руководителей?

Чтобы принимать взвешенные решения, часто нужно иметь оперативную информацию о том, как выглядит регион в своём развитии. Когда у тебя есть платформа, которая позволяет проанализировать множество факторов — скажем, динамику демографических показателей, уровня заболеваемости, рост или снижение доходов — ты можешь принимать ответственные решения на основе полных и объективных данных.

К примеру, к тебе заявляются на новый спорткомплекс. Ты можешь возразить: «Зачем вам еще один спорткомплекс, если у вас посещаемость существующих, условно, 30%? Закройте сначала эту тему, создайте там стопроцентную посещаемость, тогда мы вернёмся к этой истории». То же с детскими садами. Принимая решение о его параметрах и сроках строительства, надо понимать, как выглядит демографическая кривая в этой территории. Если на условной территории, допустим, налицо снижение рождаемости и отъезд женщин фертильного возраста или наоборот — прогнозы более, чем позитивные, то через полтора-два года у них совершенно другая потребность будет.

Всё указанное — это аналитика, которая позволяет реализовывать управленческие решения. И эта аналитика — часть смарт-платформы.

Какое из умных направлений — ключевое?

Главное — умные кадры. У нас сумасшедший голод по кадрам в IT-отрасли по стране. А органы власти вообще неконкурентны в этой сфере. Нужный уровень зарплат для тех специалистов, которые профессионально программируют, не в состоянии обеспечить ни один орган власти, ведь у нас есть определённые ограничения. В Свердловской области есть несколько крупных предприятий, которые очень сильно между собой конкурируют за такие головы.

Что такое IT сегодня? Недостаточно получить инженерное образование, нужно иметь возможность управлять оборудованием, которое напичкано информационными технологиями. Меньше становится вопросов чисто инженерных, и больше вопросов информационных. Специалист должен уметь грамотно работать, находить оптимальные решения, чтобы оборудование работало.

А кто будет это всё преподавать? И это не проблема системы образования. Мы просто оказались не готовы к этой истории — настолько быстро всё к нам «прилетело». Мы до сих пор на эту тему отвлеченно смотрели. Сейчас двигаемся, это все больше ощущается: вузы трансформируются, быстро всё схватывают, предприятия начинают заказывать специалистов, создаются новые учебные места по этим технологиям. Это также ключевая задача. Если мы создадим качественное кадровое давление, то мы получим эффект.

Четыре свердловских города вошли в пилотный проект «Умный город». Что скажете по Екатеринбургу и другим участникам: Каменску-Уральскому, Полевскому, Новоуральску? Анонсировались проекты «Умные остановки», «Интеллектуальная система управления уличным освещением», «Активный горожанин» для голосования и «Региональная парковочная система».

Екатеринбург, конечно, с точки зрения смартизации очень выгодно отличается не только от других городов области, но и на уровне России. Но его потенциал до сих пор не использован в полной мере. За последний месяц у меня было десятка два встреч с представителями бизнеса, которые обладают собственными смарт-технологиями, которые могли бы применять жители. Но это и вопрос готовности людей, в том числе чиновников, воспринять эту историю. У нас IT-образованность пока не очень высокая.

У Екатеринбурга потенциал в этой части чумовой. У города есть нацеленность, я чувствую, что у них есть системное представление, куда двигаться в развитии «Умного города». Хорошо двигаются по безопасности, по камерам уличного наблюдения, есть неплохой взгляд на уличное освещение, смартизировано ЖКХ. Есть примеры умных решений в Академическом, где есть почти все умные технологии.

Я надеюсь, что и жители других пилотных площадок в рамках реализации проекта «Умный город» смогут пользоваться основными сервисами, которые мы определили: электронные госуслуги, услуги транспорта, здравоохранения, покупка билетов в театр. Чтобы человек мог планировать свою жизнь.

У нас достаточно много организаций в списке предложений — это Сбербанк, Ростелеком, СКБ Контур и другие.

При этом понятно, что ни одна организация бесплатно ничем делиться не будет. И мы готовы за это платить.

Кого же выбрать для сотрудничества?

Выбор разрывает русского человека на части! Если серьезно, объем предложений огромный. Ко мне приходят, говорят — давайте и с этим соглашение подпишем, и с этим. Я говорю: давайте оценим сначала всю поляну. Департамент информатизации и связи активно в настоящее время изучает имеющиеся продукты и инициативы бизнеса.

Будут выбраны разные программные продукты или же единая линейка?

У нас очень много информационных историй, смарт-продуктов, которыми уже пользуются органы муниципальной и государственной власти, наши подведомственные предприятия. И многие из этих программ написаны на разных платформах.

Ключевая задача — создать платформенный интегратор, который будет объединять ту информацию, которая существует на разных решениях.

Я всем разработчикам IT-продуктов задаю этот вопрос, многие отвечают, что могут такой интегратор сделать. Поэтому очень важно написать хорошее техническое задание. Проведём объективный конкурс, и потом начнём взаимодействие. Это история, дай бог, до конца года. Это действительно задача номер один.

Мы ведь продолжаем тратить на информатизацию бюджетные деньги, а программные продукты утяжеляются. Если интегрировать их в ближайшее время, то потерь будет меньше.

Затронем тему цифрового телевидения. Переход на него осуществляет вся страна, но хотелось бы понять местную специфику.

Такую эволюцию — переход на цифру — телевещание прошло уже практически во всем мире. И теперь технологии, которые обеспечивают высокое качество изображения и звука, устойчивость к помехам будут служить и нашим людям.

Федеральными властями большая работа была проделана по развитию инфраструктуры. Подавляющее большинство телезрителей не должно почувствовать никаких изменений, потому что уже смотрит телевидение в «цифре»: в эфире, по кабелю или через спутник.

Но наша первоочередная задача — сделать все, чтобы переход к цифре был комфортен для максимально большого числа свердловчан. Здесь и на нас есть давление, что можем не успеть. Но и мы давим.

У нас есть домохозяйства — по состоянию на недавнее время, порядка 2,4−2,5 тысячи — которые не имеют доступа к цифровому телевидению. Мы каждый день работаем над тем, чтобы их становилось меньше — через приобретение спутниковых антенн, через установку коллективных антенн. Среди них — семьи, которые не держат телевизор, что называется, по религиозным соображениям. А есть, например, чего скрывать, и люди, ведущие асоциальный образ жизни, и у них просто телевизора нет. Но остальных мы должны обеспечить.

Есть еще проблема, и от глав муниципалитетов я постоянно это слышу, что многие жители сегодня рассуждают так: в понедельник аналог отключат, тогда и пойду покупать антенну. Что сказать? Они, видимо, не боятся, что останутся «за бортом».

Как область будет помогать этим домохозяйствам?

Мы понимаем точно, как это сделать. Наши спутниковые операторы имеют резерв по оборудованию, приставкам и спутниковым тарелкам. Мы на днях им отдали территориальную разбивку, где эти домохозяйства в основном находятся. Это меньше 1% населения. Но и это для нас — существенная цифра.

Важно, чтобы все понимали, что 3 июня аналоговое телевидение отключится и несколько сотен домохозяйств останутся пока без спутниковых антенн. Поставлена задача: до 31 мая до всех жителей довести информацию — алгоритм действий, что делать, если у вас отключился сигнал, как и куда обратиться с этой проблемой. Людям расскажут, что стоит сделать и когда к ним приедут. У нас будет работать горячая линия. Муниципалитеты, наши волонтёры, «Почта России», РТРС — они все работают в этой части.

Все ли могут потянуть покупку оборудования для приёма цифрового сигнала?

У нас решены все вопросы финансирования малообеспеченных семей, которые не могут самостоятельно приобрести приставку. У наших социальных служб есть специальный регламент, по которому они компенсируют стоимость этого оборудования. Заложены деньги в бюджете. Более 900 тысяч рублей выплатили, в основном в 2019 году, это около 500 домохозяйств. Выработан алгоритм по ветеранам, почти все они обеспечены.

Я два раза в неделю провожу штабы по переходу на цифровое телевидение, где участвуют все заинтересованные лица. Организационно мы решили все вопросы.

Понятно, что будут различные психологические темы: кто-то скажет, что у него не показывает. С каждым индивидуально будем разбираться. Все органы власти системно погружены в эту задачу.

Это вопрос не экономического характера, а человеческого счастья. Для многих, особенно в отдалённых территориях, телевизор является чуть ли не единственным источником информации.

Вы не раз меняли свой профиль. Цифровая среда для вас внове?

На предыдущих государственных должностях я не имел с ней дело. Я с госслужбы ушёл в 2005 году, когда о цифре было весьма слабое представление. Но первый компьютер у меня появился, когда я был ещё доктором — 286-й процессор. Это была совершенно удивительная история, когда мы начали печатать на них электронную историю болезни — ещё в начале 1990-х!

А Ваш врачебный опыт помогает в политике?

Конечно, помогает. Это же взаимодействие с людьми, в первую очередь, умение общаться, находить общий язык. Это как знание иностранных языков: если ты приехал в Италию и разговариваешь на итальянском, тебе легче вести коммуникацию. А если только на русском, то будут сложности.

Но это если говорить в целом. Специфические знания в психиатрии я в немедицинских целях не применяю. У психиатров есть культовая вещь: в личных целях эти знания запрещено использовать, потому что это разрушает в первую очередь самого тебя. Поскольку у меня папа тоже был психиатром, мне повезло: я у него многому научился, и донёс до меня правильные вещи.

У Вас шестеро детей. Как Вы сочетаете работу в таком прорывном направлении, как цифровая экономика, и успеваете уделять время семье? Некоторые молодые люди, напротив, ругаются на нашу экономику: мол, как в такой ситуации сложно заводить семью и ребёнка.

Семья для меня — самая важная ценность. Во главу угла я всегда ставлю интересы семьи. Даже когда принимали решение по переезду в Екатеринбург, мы понимали: да, будет какой-то этап для семьи, который несёт какие-то ограничения. Но в конечном счёте, всё равно, мы всю эту картинку соберём для себя.