Президент Танзании призвал мировое сообщество снять санкции с Зимбабве

Хараре, , 09:27 — REGNUM Президент Танзании Джон Магуфули высоко оценил усилия президента Зимбабве Эммерсона Мнангагвы по развитию экономики страны. Пользуясь случаем, Магуфули призвал мировое сообщество снять санкции с Зимбабве, передает газета Mtanzania со ссылкой на заявление пресс-секретаря правительства Танзании от 29 мая.

Президент Танзании сделал данное заявление во вторник, 28 мая, на официальной церемонии, прошедшей в доме правительства Зимбабве в Хараре.

Магуфули отметил, что с момента вступления президента Мнангагвы экономика Зимбабве начала укрепляться. По информации издания, сейчас экономика Зимбабве в среднем растет на 3,5%.

«В связи со сложившейся ситуацией я считаю, что международное сообщество должно снять многочисленные санкции, наложенные на Зимбабве, так как они прежде всего оказывают негативное влияние на жителей страны, в том числе женщин и детей», — сообщается в заявлении пресс-секретаря правительства Танзании.

Магуфули также отметил дружественные отношения Зимбабве и Танзании. Он подчеркнул намерения по укреплению взаимоотношений, активизации капиталовложений и усилению сотрудничества в сфере авиаперевозок.