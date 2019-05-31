Рубль «тянет за собой» нефть

Москва, , 09:18 — REGNUM Рубль умеренно подешевел в парах с иностранными валютами на торгах 30 мая, что было обусловлено рядом фактором, от окончания налогового периода до обвала нефтяных цен. По итогам сессии пара доллар/рубль подросла на 0,20%, расположившись немногим выше ключевой отметки 65 руб. Евро/рубль набрала 0,23%, до 72,55 руб., заявил корреспонденту ИА REGNUM эксперт Академии управления финансами и инвестициями Геннадий Николаев.

«Нефть Brent 30 мая обвалилась почти на 4%, причем падение продолжилось после закрытия российского рынка и не угасает на азиатских торгах пятницы. Отчет минэнерго отразил более скромное сокращение запасов сырой нефти и рост добычи, но был не настолько медвежьим, чтобы повлечь такие агрессивные распродажи», — пояснил эксперт.

Скорее, игроки перешли к более активной фиксации прибыли перед выходными на нестабильном геополитическом фоне, где в центре внимания остаются натянутые отношения между США и Китаем.

«Для рубля такая масштабная просадка нефтяных цен не останется незамеченной, тем более что сегодня, 31 мая, обострилось бегство от рисков на фоне агрессивной политики Трампа, который решил ввести торговые пошлины на все товары из Мексики. Та в свою очередь пообещала «энергичный» ответ. Учитывая два этих медвежьих фактора, уже на открытии пара доллар/рубль может устремиться в район 65,35 руб. и выше», — считает Николаев.

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