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В Тюмени бурильщиков заставили выплатить рабочим 38 млн рублей

Экономика

Предприятие не впервые задерживает сотрудникам зарплату

Тюмень, 31 мая 2019, 09:21 — REGNUM  В Тюмени после обращения в прокуратуру 444 сотрудникам ООО «Тюменьбургео» благодаря прокуратуре погашены долги по зарплате в сумме более 38 млн рублей. задолженность по заработной плате на предприятии была полностью погашена, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе генпрокуратуры РФ.

В адрес генерального директора было внесено представление об устранении нарушений закона и объявлено предостережение. В отношении организации возбуждено дело об административном правонарушении по ч. 6 ст. 5.27 КоАП РФ («Невыплата в установленный срок заработной платы»). Санкция данной статьи для юридических лиц — до 50 тыс. рублей штрафа.

Отметим, что ООО «Тюменьбургео» в мае 2017 года уже привлекалось к административной ответственности за невыплату сотрудникам зарплаты. Также после жалоб сотрудников и последующей прокурорской проверки долги были выплачены.

Согласно открытым данным «Руспрофиля», основным видом деятельности ООО «Тюменьбургео» является разведочное бурение.

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