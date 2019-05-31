РЖД и Орловская область определили направления развития ж/д транспорта

Орел, , 09:04 — REGNUM Соглашение о социально-экономическом сотрудничестве на 2019−2021 годы в сфере железнодорожных перевозок подписали «Российские железные дороги» и Орловская область, сообщила пресс-служба предприятия.

Подписи под соглашением поставили начальник Московской железной дороги Михаил Глазков и губернатор Орловской области Андрей Клычков во время рабочей встречи 30 мая.

Отмечается, что сотрудничество железнодорожной компании и региональных властей позволит улучшить транспортное обслуживание предприятий и жителей Орловской области, обеспечить безопасное функционирование железнодорожного транспорта.

В ходе встречи Клычков отметил готовность регионального правительства и будущем оказывать поддержку Орловско-Курскому региону Московской железной дороги.

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