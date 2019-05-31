Около 5 млн пассажиров перевезли электробусы в Москве

Москва, , 08:59 — REGNUM В Москве электробусы с момента их запуска (сентябрь 2018 года) перевезли около 5 млн пассажиров, сообщается на портале мэра столицы.

Сейчас в столице курсируют 100 электробусов по шести маршрутам. В них установлен климат-контроль, медиаэкраны и бесплатный Wi-Fi. В городе располагаются 62 зарядные станции.

Планируется, что до конца 2019 года на улицы Москвы выйдут 300 электробусов и установят 98 зарядных станций.

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Как сообщало ИА REGNUM, Москва с 2021 года при формировании парка наземного общественного транспорта перейдёт на закупку электробусов.

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