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Пермские чиновники заказывают транспорт в Москве и Санкт-Петербурге

Экономика

Начальная цена лота на оказание услуг по перевозке пассажиров заказчика (аппарата правительства Пермского края) составляет 2,1 млн рублей

Пермь, 31 мая 2019, 08:58 — REGNUM  Аппарат Пермского края объявил аукцион, где речь об оказании услуг по перевозке пассажиров заказчика. Чиновники заказывают три автобуса, для передвижения по территории Москвы и Московской области, а также Санкт-Петербурга. Начальная цена лота — 2 173 495 рублей.

Согласно условиям техзадания, исполнитель должен предоставить легковой автомобиль бизнес класса (оговаривается единовременная подача до пяти таких транспортных средств), автомобиль представительского класса и минивэн.

Закзчик среди предпочтений указал, что цвет машин должен быть черным, коричневым или темно-синим, а салоны — кожаными.

Действие контракта указано до 31 августа 2019 года. Время оказания услуги — 24 часа в сутки, семь дней в неделю. В общей сложности автомобили нужны аппарату правительства на 1565 часов. Проведение аукциона назначено на 3 июня.

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