Колыме дадут 206 млн рублей из федерального бюджета на ремонт дорог

Магадан, Магаданская область, , 08:57 — REGNUM В Магаданской области ремонтируют дороги на деньги, выделенные региону из федерального бюджета. Всего на эти цели Колыма получит 206,4 млн рублей, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе министерства дорожного хозяйства и транспорта региона.

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На эти деньги будет отремонтировано 29 участков дорог в регионе, все работы будут осуществлены в 2019 году. 120 млн руб. направят на обустройство дорог и дворовых территорий Магадана, еще 70 млн руб. распределят между 18 объектами Ольского городского округа.

Остальные 16 млн рублей потратят на укладку асфальта на съездах в посёлки Армань и Радужный, укрепление обочин и ремонт участков на автодороге «Магадан-Балаганное-Талон». Помимо федеральных денег на эти цели выделено 5,9 млн рублей из регионального бюджета. Работы на участке «Магадан-Балаганное-Талон» уже начались: ведётся планировка и укрепление обочин, вырубка деревьев. Ремонт планируется завершить до конца июня.

Ожидается, что работы по асфальтированию дороги «Магадан-Балаганное-Талон» приведут к повышению уровня жизни населения Колымы: наличие асфальтового покрытия сделает возможным круглогодичное сообщение между посёлками Колымы и Магаданом. Кроме того, эти перемены положительно скажутся на социально-экономическом развитии региона и поспособствуют развитию сельскохозяйственной и рыбной отраслей: по это дороге в Магадан на ярмарку со своей продукцией ездят фермеры, ею также активно пользуются рыбодобывающие и перерабатывающие предприятия.

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Отметим, что федеральные деньги Колыма получила в рамках реализации нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

Как сообщало ИА REGNUM, глава Колымы Сергей Носов ранее заявлял о том, что в 2019 году Магаданская область получит гораздо больше федеральных средств на ремонт и строительство дорог, чем в 2018-м: он информировал о плохом состоянии транспортных артерий Магаданской области на самом высоком уровне.

«Для характеристики ненормативного состояния колымских дорог подходит только ненормативная лексика», — отмечал Сергей Носов.

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