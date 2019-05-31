Неразбериха вокруг двух проектов глубоководных портов Грузии

Андро Малкин, , 10:32 — REGNUM

Иной раз наблюдения за развитием событий в Грузии наводят на мысль, что в едином и призванном быть слаженным государственном механизме порой правая рука не знает, что делает левая. И, кажется, решения принимаются спонтанно, необдуманно и без учета существующей реальности. Но так ли это или за кажущейся внешней неразберихой все же кроется глубоко продуманный курс? Оппоненты нынешней власти видят во всем происходящем именно последнее и утверждают, что окутанный завесой тайны реальный государственный курс правительства направлен против интересов Грузии и служит интересам соседнего государства. Какого? Понять и сделать выводы нетрудно…

Последний ажиотаж возник вокруг столь желанного для Грузии проекта нового глубоководного порта. Но не Анаклии (или той же Лазики, идею которой вынашивал, но не смог осуществить экс-президент Саакашвили), а Поти. Старого грузинского черноморского порта, с его конкретными проблемами, устаревшей инфраструктурой и перспективой утраты грузопотока. Произошло бы это, как считают эксперты, в случае, если бы был построен и введен в действие новый порт Анаклия.

Ажиотаж начался с заявления «Консорциума развития Анаклии», одним из соучредителей которого был бизнесмен Мамука Хазарадзе, совладелец одного из крупных коммерческих банков Грузии АО «ТВС Банк». Тот самый, которого вместе с его бизнес-партнером Бадри Джапаридзе прокуратура Грузии на основании данных Службы финансового мониторинга обвинила в попытке отмывания незаконных доходов в размере $17 миллионов. Напомним, что речь шла о транзакции, совершенной совладельцами банка почти десять лет назад. Но эта транзакция и эти обвинения к данному ажиотажу отношения не имеют, точнее, имеют косвенное, не до конца ясное отношение. Так как сразу же после возбуждения против него уголовного дела Мамука Хазарадзе заявил, что события вокруг «ТВС Банка» обязательно скажутся на проекте Анаклии и могут отпугнуть уже готовых вложить в этот проект крупные суммы инвесторов. Он также пообещал, что будет бороться за осуществление проекта до конца.

Вокруг проекта Анаклии моментально поднялась шумиха, оппозиция заподозрила правительство Грузии в проведении интересов России, которую вовсе не устраивает новый глубоководный порт на Черном море, в перспективе способный отобрать грузы у российского Новороссийска… А представители правительства Грузии уверяли, что никакой угрозы проекту Анаклии нет и не будет и что они целиком поддерживают строительство нового порта.

Заявление, с которым «Консорциум развития Анаклии» выступил 29 мая, прозвучало как гром среди ясного неба: правительство Грузии, оказывается, втайне от всех заключило некое соглашение с компанией, владеющей и управляющей Потийским морским портом, и этот порт будет реконструирован в новый глубоководный морской порт.

«Сегодня из средств массовой информации мы узнали о выдаче министерством экономики и устойчивого развития Грузии разрешения на строительство в городе Поти нового глубоководного многофункционального порта. (Разрешение выдано в пользу АО «Корпорация Потийский морской порт» — дочернего предприятия компании «APM Terminals»). Эта информация шокировала «Консорциум развития Анаклии», его партнеров и инвесторов, так как данный приказ был издан 2 мая, а 21 мая правительство вместе с консорциумом провело переговоры с международными финансовыми институтами (EBRD, ADB, AIIB и OPIC) о финансировании проекта глубоководного порта Анаклии, и никакой информации об этом правительство не распространило», — говорится в заявлении.

По информации «Консорциума развития Анаклии», его международные партнеры в очередной раз выразили резкое недовольство подобным замалчиванием властями Грузии информации.

«Соответственно, «Консорциум развития Анаклии» и участники проекта считают, что если за этим фактом не последует моментальное и радикальное реагирование со стороны правительства, то проект Анаклии остановится», — подчеркнули авторы заявления.

Информацию о получении разрешения на строительство в Поти нового глубоководного порта подтвердили и во владеющей Потийским портом компании APM Terminals (члена группы A.P. Moller — Maersk Group» и даже выразили министерству экономики Грузии благодарность за оказанную поддержку. Представители компании считают, что развитие порта будет способствовать усилению проходящей через Поти логистической цепи и развитию самого города.

«Не мог» не откликнуться на происходящее и бизнесмен Мамука Хазарадзе, который в очередной раз предупредил, что «проект порта Анаклии на грани остановки».

Тревогу учредителей консорциума полностью разделила оппозиция, представленная как бывшими, так и нынешними соратниками экс-президента Саакашвили. Решение о строительстве глубоководного порта в Поти они расценили как антигосударственные действия, направленные против порта Анаклии. По мнению оппонентов нынешней власти, подобные деяния приведут к окончательной консервации проекта Анаклии.

Председатель фракции «Национальное движение» парламента Грузии Роман Гоциридзе считает, что засекреченная выдача министерством экономики разрешения на строительство в Поти нового глубоководного порта очень тревожна и порождает множество вопросов.

Он пояснил, что развитие порта в Поти никто запрещать не собирается, но решение министерства экономики в данном случае было принято в то время, когда должен был решиться вопрос финансирования проекта Анаклии и переговоры между «Консорциумом развития Анаклии» и инвесторами вступили в решающую фазу. На этом фоне, по мнению Гоциридзе, решение относительно порта Поти выглядит очень странно и носит характер умышленной и целенаправленной диверсии.

«А если не будет построен новый Потийский порт и в то же время остановится строительство порта Анаклии, кто будет нести за это ответственность? Какие финансовые гарантии и санкции предусмотрены разрешением на расширение Потийского порта?» — задается вопросами депутат Роман Гоциридзе.

В развивающихся вокруг грузинских портов процессах он видит коррупционные интересы грузинских чиновников и бизнесменов, а также «действия России, которая стремится блокировать строительство такого важного для Грузии порта Анаклии».

А бывший соратник Саакашвили, ныне один из лидеров партии «Европейская Грузия» Гига Бокерия прямо называет «главного противника» проекта Анаклия в Грузии — олигарха Бидзину Иванишвили и его команду, которая, по его оценке, стремится нанести целенаправленный удар по проекту Анаклии.

«Я знаю то, что знают все, что команда Иванишвили, прокуратура, Национальный банк, к сожалению, нанесли целенаправленный удар по конкретному коммерческому игроку, исходя из политических интересов, и он, конечно, нанес удар по проекту порта Анаклия. Мы не знаем, что происходит по ту сторону, но картины, которая нам уже известна, достаточно для вынесения этого тяжелого приговора», — заявил журналистам Бокерия.

Интересно, что с осуждением действий властей выступили и некоторые бывшие представители «Грузинской мечты». Депутат парламента Давид Чичинадзе заявил, что строительство нового порта в Поти оставляет у него впечатление, будто это делается назло проекту Анаклии.

Что касается самой правящей партии, ее представители в течение дня делали противоречивые заявления, то отстаивая право Потийского порта на развитие и обретение статуса глубоководного, то отрицая какие-либо сделки против проекта Анаклии.

Комментируя журналистам связанные с двумя портами вопросы, председатель комитета отраслевой экономики и экономической политики грузинского парламента Роман Какулия заявил, что у него никаких сомнений важность обоих проектов не вызывает.

«В случае Потийского порта речь идет о развитии имеющейся там инфраструктуры. Но в последние дни правительство стремится максимально уточнить перспективы порта Анаклии. На вопрос, означает ли это изменение приоритетов, отвечу: не означает», — заявил Какулия.

Но правящая команда держалась уверенно и непреклонно до определенного времени. Вскоре со специальным заявлением по теме дня выступила министр экономики и устойчивого развития Грузии Натия Турнава. Она сообщила, что документ в связи со строительством в Поти глубоководного порта отменен, а издавший этот документ руководитель Агентства строительства и технического надзора Григол Какауридзе уволен с занимаемой должности. По информации министра, руководитель агентства выдал компании APM Terminals разрешение с нарушением действующего порядка и законодательства.

Позднее с отдельным заявлением выступил и сам уволенный руководитель агентства, который фактически «всю вину за происходящее» взял на себя. Он «признался», что решение об утверждении условий использования земельного участка для компании APM Terminal» принял лично он и что в этом приказе были определенные недочеты. Григол Какауридзе также сообщил, что министра Натию Турнава в известность относительно данного решения он не ставил.

Таким образом, правительство временно, но «решило» судьбу Потийского порта, точнее перспективу его дальнейшего «неразвития», хотя этот порт, исходя из его устаревшей инфраструктуры, давно нуждается в серьезной реабилитации и расширении. А перспектива проекта Анаклия так и осталась наполовину прикрытой завесой тайны и неопределенности.

Идея строительства в Грузии глубоководного порта не нова, и ее инициатором и родителем не может считаться даже «автор» проекта Лазики Михаил Саакашвили. Разговоры о необходимости углубления того же Потийского порта велись еще в период правления Эдуарда Шеварднадзе. Тогда же в рамках проектов Евросоюза активно обсуждался потенциал того или иного грузинского приморского поселка для его дальнейшего развития и превращения в новый морской порт. Тема была для Грузии особенно актуальной в связи с утратой контроля над Абхазией и ее частью Черноморского побережья. Но все инициативы и проекты в тот период упирались в одно главное препятствие — отсутствие средств.

Проект Лазики, который к концу своего правления провозгласил Михаил Саакашвили, должен был создать в Грузии, у границ с Абхазией, крупный транспортный узел и морской порт, который в перспективе принимал бы крупнотоннажные суда и принес бы Грузии многомиллионные доходы. Эксперты же усматривали в этом проекте интересы США, для которых Лазика могла стать пристанью для военных судов.

После победы на выборах коалиции «Грузинская мечта» ее лидер Бидзина Иванишвили от продолжения начатого при Саакашвили строительства Лазики отказался, но через некоторое время его правительство выдвинуло инициативу почти такого же глубоководного порта в местечке Анаклия.

Определенные работы в поселке Анаклия уже проведены, «Консорциум развития Анаклии» еще при правлении экс-премьера Георгия Квирикашвили торжественно устроил церемонию закладки фундамента под строительство нового порта. Но будет ли этот проект доведен до конца и появится ли у Грузии новый глубоководный порт, сегодня никто с точностью сказать не может…