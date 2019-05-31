Индекс промышленного производства Южной Кореи увеличился на 0,7%

Сеул, , 08:30 — REGNUM Согласно данным Статистической службы Республики Корея, индекс промышленного производства в апреле 2019 года составил 107,5, что на 0,7% больше по сравнению с мартом 2019 года. Об этом сообщает Maeil Business Newspaper.

Данный показатель увеличился после 11 месяцев спада. В феврале данный показатель сократился на 2,7%, в марте — на 1,5%.

Известно, что производство обрабатывающей промышленности увеличилось на 1,6%, в сфере услуг — на 0,3%.

По сравнению с мартом 2019 года индекс розничных продаж сократился на 1,2%. Известно, что в феврале данный показатель сократился на 0,5%, в марте — увеличился на 3,5%, однако в апреле снова упал.

Кроме того, капиталовложения в оборудование увеличились на 4,6% по сравнению с мартом 2019 года. Известно, что в феврале объем инвестиций увеличился на 10,4%, в марте — на 10,1%.

Индекс розничных продаж — это экономический показатель, отражающий изменение объемов продаж в сегменте розничной торговли.

Индекс промышленного производства — показатель динамики объёма промышленного производства, его подъёма или спада, определяется в виде отношения текущего объёма производства в денежном выражении к объёму промышленного производства в предыдущем или другом базисном году.