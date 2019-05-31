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Газотранспортная система Украины превратится в металлолом — депутат Рады

Экономика

С 1 января 2020 года

Москва, 31 мая 2019, 08:11 — REGNUM  Газотранспортная система (ГТС) Украины превратится в металлолом с 1 января 2020 года, заявил депутат Верховной рады Вадим Рабинович. Об этом сообщает «112 Украина».

Рабинович добавил, что к этому приведет отсутствие договора о транзите газа с Россией.

«Не подписан ключевой договор с Россией, без которого мы не существуем», — заявил депутат.

Рабинович прокомментировал слова главы «Нафтогаза» о необходимости закачать дополнительные объёмы газа. По словам депутата, Украине придется доплатить три миллиарда долларов.

«Ну вы же рассказывали, что мы слезли с нефтяной иглы. Вы же это рассказывали! Миллиард. Вы знаете, что такое миллиард? Я вам расскажу. Миллиард, поделённый на 20 млн плательщиков условных украинцев, означает $50 из кармана каждого украинца. Каждого. Опять начинается то же самое. Что, Коболев мало перевёл своей маме?» — заявил Рабинович в эфире телеканала.

Ранее председатель правления НАК «Нафтогаз Украины» Андрей Коболев заявил, что Украине для поддержания давления в системе газоснабжения нужно накопить к зиме около 20 млрд кубометров газа. Для этого необходимо найти $1 млрд кредитных средств.

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Энергетика Украины
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