Объявлен аукцион на строительство двух общественных кладбищ Казани...снова?

Казань, , 07:25 — REGNUM В Пестречинском районе Татарии построят два общественных кладбища для нужд Казани. Победителя тендера стоимостью 95,8 млн рублей определят 10 июня 2019 года. Примечательно, что в 2017 году на эти же объекты уже был заключён контракт с казанской компанией и данных об его расторжении нет, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Напомним, в 2016 году власти Казани сообщали, что при площади городских кладбищ 319,5 га они заполнены на 98%. Для решения проблемы в Пестречинском районе были определены участки для создания погребального комплекса, куда входят кладбище для православных и мусульман. Ёмкости новых объектов, по расчётам специалистов, должно хватить на 30 лет. Изначально планировалось, что работы завершат до 15 июня 2018 года. Озвучивалась стоимость строительства — 234,53 млн рублей. В октябре 2017 года даже прошёл тендер на строительство кладбищ и подъездных дорог, победителем которого признали ООО «СК Волга-Автодор». Известно, что к компании у заказчика в 2018 году были претензии по срокам выполнения работ, но нет данных о расторжении контракта с данным обществом.

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Между тем в конце мая 2019 года на сайте госзакупок снова появился тендер на «выполнение строительно-монтажных и прочих работ, в том числе установка и монтаж оборудования по объекту: Строительство двух общественных кладбищ г. Казани в Пестречинском муниципальном районе». Его начальная цена — 95 807 550 рублей, которые оплатит бюджет республики. Итоги тендера должны подвести 10 июня 2019 года. Заказчик — ГКУ «Главное инвестиционно-строительное управление РТ». Сроки строительства — до 30 апреля 2020 года.

До этого в начале мая 2019 года то же госучреждение объявило открытый конкурс на выполнение инженерных изысканий, разработку проекта планировки и проекта межевания территории, с получением всех необходимых согласований и сбором исходных данных по объекту «Строительство двух общественных кладбищ г. Казани в Пестречинском муниципальном районе». Его начальная цена — 2 327 650 рублей, источник также бюджет региона. Итоги этого тендера планируется подвести 6 июня 2019 года. Сроки выполнения работ — шесть месяцев с даты заключения контракта.