Продажи табачной продукции в Южной Корее увеличились на 2,4%

Сеул, , 07:46 — REGNUM Объем продаж табачной продукции в Южной Кореи снова увеличился. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей министерства стратегии и финансов.

Согласно опубликованным данным, в апреле 2019 года объем продаж табачной продукции составил 378 млн пачек, что на 2,4% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и на 20,6% больше, чем в марте 2019 года.

Известно, что стоимость сигарет сократилась на 20,2% по сравнению с апрелем 2014 года, когда впервые начали поднимать цены на табачную продукции.

В первом квартале 2019 года общий объем продаж составил 1,09 млрд пачек, что на 0,6% больше, чем в прошлом году.

Кроме того, налог на табачную продукцию составил 991,8 млрд вон (~$833,12 млн), что на 2,8% больше, чем год назад.

Также в апреле 2019 года было продано 36,4 млн электронных сигарет, что на 30% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Доля электронных сигарет от общего объема продаж табачной продукции составила 11,8%.