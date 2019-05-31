Томский губернатор: «У нас всё еще есть бедные люди»

Томск, , 07:10 — REGNUM В Томской области средняя зарплата в 2018 году превысила 41 тысячу рублей. Такое заявление сделал томский губернатор Сергей Жвачкин 30 мая, выступая в Законодательной думе области с отчётом о работе исполнительной власти по итогам прошлого года.

«Терпеть не могу понятие «средняя заработная плата», но есть объективные цифры: за последние пять лет средний уровень зарплаты в Томской области вырос на 27% и превысил 41 тысячу рублей. В прошлом году среднемесячная зарплата выросла на 9%», — подчеркнул губернатор.

По его словам, рост реальной зарплаты в области составил почти 6%, став максимальным за последние десять лет.

При этом Жвачкин напомнил, что средняя зарплата различается по отраслям.

«Конечно, темпы роста никого не устраивают. У нас все ещё есть бедные люди. Но нельзя не замечать, как меняется ситуация к лучшему. Вспомните, как ещё недавно унизительно мало зарабатывали учителя на селе. А сегодня, без преувеличения, им в районах завидуют многие предприниматели», — утверждает губернатор.

По его мнению, ситуацию с зарплатами бюджетников «удалось переломить» благодаря указам президента РФ.

На сегодняшний день власти региона занимаются решением проблемы доходов людей, работающих во внебюджетных отраслях, резюмировал Жвачкин.

Между тем, как сообщили ИА REGNUM в Новосибирскстате, средняя зарплата в Сибирском федеральном округе (СФО) в январе — марте 2019 года составила 37 924,9 рубля. В Томской области — 40 123 рубля, причём в сфере образования — 35 486 рублей.

При этом Томская область вошла в число регионов округа с более высоким уровнем зарплаты, наряду с Красноярским краем, Иркутской, Кемеровской областями. По информации статистиков, это «во многом объясняется особенностями отраслевой структуры экономики этих регионов и величиной применяемого районного коэффициента».