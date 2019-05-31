По рублю ударит обвал цен на нефть

Москва, , 07:06 — REGNUM Торги на Мосбирже 30 мая открылись снижением по рублевым парам на фоне утреннего роста нефтяных котировок. Укрепление рубля было недолгим поскольку на торгах в Европе цена на нефть развернулась вниз и по ионам дня обрушилась на 4,6%, $66,30. Рубль подешевел к доллару до 65,20 руб., заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик информационно-аналитического центра «Альпари» Владислав Антонов.

По итогам дня рубль подешевел к иностранным валютам. Пара доллар/рубль снизилась на 0,31%, до 65,17 руб., евро/рубль — на 0,33%, до 72,55 руб., фунт/рубль — на 0,19%, до 82,18 руб.

Цена на Brent упала на неблагоприятных данных по запасам от минэнерго США и на опасениях замедления темпов роста мировой экономики в связи с эскалацией торгового конфликта между США и Китаем. Торговый спор является ключевым фактором падения цен на нефть и вызывает бегство из рисковых активов.

Сегодня, 31 мая, на торгах в Азии нефть подешевела еще на 2,53%, до 64,71. Утреннее падение было вызвано слабой китайской статистикой. Индекс деловой активности в производственной сфере упал ниже 50 пунктов.

На спот рынке курс доллара составляет 65,32 руб. Уже можно точно сказать, что торги на Мосбирже откроются резким ростом по рублевым парам. В начале дня ожидается ослабление рубля к доллару до 65,45. Если давление на нефтяной рынок усилится, и цена на Brent продолжит снижаться, то курс доллара вырастет до 65,56 руб.

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