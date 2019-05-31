Из бюджета Якутии 5,5 млн рублей потратят на речные прогулки

Якутск, , 07:03 — REGNUM В Якутии на сайте госзакупок объявлены два электронных аукциона, цель которых — взять в аренду речные суда для перевозки пассажиров. На оплату этих услуг в бюджете республики приготовили 5,5 млн рублей, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Читайте также: В Якутии на форумы потратят 6,7 млн рублей: бизонарий, диджеи, кофе-брейки

Начальная цена первой закупки составляет 2,4 млн рублей, на эти деньги МКУ «Центр закупок Якутии» намерен взять в аренду на 58 часов теплоход. Он должен вмещать не менее 12 человек и быть оборудованным санузлами и системой кондиционирования воздуха. Один час плавания на этом судне обойдётся бюджету почти в 42 тыс. рублей.

Цель второго электронного аукциона на 3,1 млн рублей — взять в аренду ещё один теплоход на 52 часа. Он должен вмещать уже 20 пассажиров, час аренды судна будет стоить 59 тыс. рублей.

Читайте также: У главы Якутии не получилось отказаться от неэффективных расходов

Как сообщало ИА REGNUM, в бюджете Якутии заложили 6,7 млн рублей на проведение двух форумов и участие в одном. На эти деньги будет организовано в том числе посещение бизонария, организация питания с музыкальным сопровождением и услугами диджея. Бюджетными деньгами также будут оплачены услуги исполнителей якутского танца, инструментальных номеров и песен в этно-стиле.