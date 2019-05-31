Археологи разрешили строить новый автовокзал в Екатеринбурге

Екатеринбург, , 06:55 — REGNUM В Чкаловском районе Екатеринбурга археологи не выявили на месте будущего автовокзала каких-либо историко-культурных признаков. Об этом говорится в акте, опубликованном на сайте свердловского областного управления госохраны объектов культурного наследия.

«Комплекс зданий и сооружений многофункционального торгово-развлекательного центра с автовокзалом» планируется построить в Ботаническом жилом районе. Идея вынашивается уже более десяти лет. Новый автовокзал станет торгово-транспортным пересадочным узлом города.

Отметим, сейчас недалеко от площадки находится «Южный» автовокзал. Он расположен на перекрёстке улиц 8 Марта и Щорса.

Экспертиза объекта была проведена с 21 по 26 мая. Согласно акту, объектов, которые бы имели признаки культурного наследия, на нём нет. Участок можно использовать для хозяйственного освоения.

Его площадь составляет порядка 19 га. Объём инвестиций в проект оценивается на уровне $400 млн.