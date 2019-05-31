Аналитики из Interbrand назвали самые дорогие китайские бренды 2019 года

Пекин, , 06:52 — REGNUM Китайский интернет-гигант Tencent и гигант интернет-коммерции Alibaba вошли в список двух самых дорогих брендов Китая 2019 года по версии британского консалтингового агентства Interbrand, сообщает 30 мая агентство Синьхуа.

Китайский банк строительства стал третьим в списке. Технологическая компания Xiaomi, платформа онлайн-доставки еды Meituan и ведущая компания доставки отправлений SF Express заняли 14-е, 25-е и 30-е место соответственно.

«Во главе с руководящими принципами обновления страны через производство и укрепление мощи сраны через создание новых брендов, ценность китайских брендов набирает невероятный рост», — заявил управляющий директор китайского отделения Interbrand.

В сравнении с 2018 годом, ценность китайских брендов возросла значительно. Общая стоимость топ-50 китайских брендов выросла на 15%. Среди них оказались такие бренды, как Alibaba, Tencent и Haier, которые пережили наибольший взлет.