Пятница, 31 Мая 2019 года
06:52:46 МСК

Аналитики из Interbrand назвали самые дорогие китайские бренды 2019 года

Экономика

Топ-50 самых дорогих китайских брендов подорожал за год на 15%

Пекин, 31 мая 2019, 06:52 — REGNUM  Китайский интернет-гигант Tencent и гигант интернет-коммерции Alibaba вошли в список двух самых дорогих брендов Китая 2019 года по версии британского консалтингового агентства Interbrand, сообщает 30 мая агентство Синьхуа.

Китайский банк строительства стал третьим в списке. Технологическая компания Xiaomi, платформа онлайн-доставки еды Meituan и ведущая компания доставки отправлений SF Express заняли 14-е, 25-е и 30-е место соответственно.

«Во главе с руководящими принципами обновления страны через производство и укрепление мощи сраны через создание новых брендов, ценность китайских брендов набирает невероятный рост», — заявил управляющий директор китайского отделения Interbrand.

В сравнении с 2018 годом, ценность китайских брендов возросла значительно. Общая стоимость топ-50 китайских брендов выросла на 15%. Среди них оказались такие бренды, как Alibaba, Tencent и Haier, которые пережили наибольший взлет.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Экономика Китая
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить