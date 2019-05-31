Выплаты вкладчикам лишённого лицензии «Кемсоцинбанка» начнутся до 14 июня

Москва, , 05:36 — REGNUM Страховые выплаты вкладчикам АО «Кемсоцинбанк» (Кемерово) начнутся не позднее 14 июня 2019 г., сообщили 31 мая в пресс-службе «Агентства по страхованию вкладов».

Отмечается, что вкладчики «Кемсоцинбанка», являющегося участником системы страхования вкладов, имеют право на получение страхового возмещения, которое выплачивается за счёт средств Фонда обязательного страхования вкладов.

Выплата составит 100% суммы всех счетов вкладчика в «Кемсоцинбанке», но не более 1,4 млн рублей в совокупности.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Банк России отозвал лицензию у «Кемсоцинбанка». В кредитной организации назначена временная администрация.

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