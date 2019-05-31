Росрыболовство расследует причины маловодья в двух водохранилищах Поволжья

Казань, , 05:31 — REGNUM В связи с низким уровнем Куйбышевского водохранилища, более половины которого расположено в Татарии, Средневолжское территориальное управление Росрыболовства возбудило административное расследование по маловодью. Такое же расследование будет проведено и по Саратовскому водохранилищу, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на пресс-службу ведомства.

«На протяжении последних весенних месяцев жители Самарской, Ульяновской областей и Республики Татарстана выражают обеспокоенность катастрофическим маловодьем в Куйбышевском и Саратовском водохранилищах», — отмечается в сообщении ведомства.

На сегодня управлением уже возбуждено административное расследование, по результатам которого дадут правовую оценку действиям не только должностных, но и юридических лиц. Планируется установить виновных и определить последствия маловодья для биоресурсов страны и среды их обитания. Общественность пообещали ознакомить с результатами расследования.

Читайте также: «Рыбным популяциям нанесён непоправимый ущерб» из-за обмеления Волги

Напомним, в апреле 2019 года власти Татарии забили тревогу в связи с критической ситуацией в Куйбышевском водохранилище, где уровень воды в итоге опустился ниже критической отметки. В начале мая в Москве после обращения Рустама Минниханова в Минприроды РФ было проведено совещание, на котором решено в июне наполнить водохранилище, где уровень опустился на три метра ниже критического.

Негативные последствия маловодье, затронувшее также Ульяновскую, Самарскую области, Марий Эл, Чувашию, принесло рыболовной отрасли, где уже говорят о многомиллиардных убытках и проблемах с нерестом-2019. Также пострадала и сфера туризма — рейсы в ряд городов Татарии были вынуждены отменить, так как суда не могут подойти к ним.

Компания «Татфлот» на заседании комитета Госсовета Татарии заявляла, что из-за ситуации на водных объектах разным видам рыб нанесён непоправимый ущерб и сама компания несет колоссальные убытки из-за введения ограничения на пассажирские перевозки.