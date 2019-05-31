У «Кемсоцинбанка» отозвали лицензию

Москва, , 05:24 — REGNUM Лицензия на осуществление банковской деятельности отозвана у АО «Кемсоцинбанк» (Кемерово), сообщили 31 мая в пресс-службе Банка России.

Причина отзыва в том, что банк занижал величину показателей, необходимых к формированию резервов на возможные потери. Это было сделано, отмечает регулятор, для сокрытия банком своего реального финансового положения.

Также банк уличён в «схемных» операциях по искусственному поддержанию капитала для формального соблюдения обязательных нормативов, а также — в нарушении федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность, и нормативных актов ЦБ.

Регулятор также отмечает, что у «Кемсоцинбанка» была раздробленная структура собственности с признаками номинального владения акциями в интересах третьих лиц.

В «Кемсоцинбанке» назначена временная администрация Банк России — до момента назначения конкурсного управляющегоили ликвидатора.

Напомним, «Кемсоцинбанк» занимал 320 место в банковской системе РФ по величине активов. Банк является участником системы страхования вкладов.

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