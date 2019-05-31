Пятница, 31 Мая 2019 года
05:24:43 МСК

У «Кемсоцинбанка» отозвали лицензию

Экономика

В банк назначена временная администрация

Москва, 31 мая 2019, 05:24 — REGNUM  Лицензия на осуществление банковской деятельности отозвана у АО «Кемсоцинбанк» (Кемерово), сообщили 31 мая в пресс-службе Банка России.

Причина отзыва в том, что банк занижал величину показателей, необходимых к формированию резервов на возможные потери. Это было сделано, отмечает регулятор, для сокрытия банком своего реального финансового положения.

Также банк уличён в «схемных» операциях по искусственному поддержанию капитала для формального соблюдения обязательных нормативов, а также — в нарушении федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность, и нормативных актов ЦБ.

Регулятор также отмечает, что у «Кемсоцинбанка» была раздробленная структура собственности с признаками номинального владения акциями в интересах третьих лиц.

В «Кемсоцинбанке» назначена временная администрация Банк России — до момента назначения конкурсного управляющегоили ликвидатора.

Напомним, «Кемсоцинбанк» занимал 320 место в банковской системе РФ по величине активов. Банк является участником системы страхования вкладов.

Читайте также: Набиуллина заявила о завершении основного этапа оздоровления банков

Читайте ранее в этом сюжете: Санация банков создала в РФ новый коррупционный механизм – мнение

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Отзыв лицензий у банков
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить