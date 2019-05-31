Вложения нерезидентов в ОФЗ выросли на 9,6%

Москва, , 05:06 — REGNUM Рост вложений нерезидентов в облигации федерального займа в апреле составил 196 млрд рублей (9,6%), сообщает Банк России.

Таким образом, в апреле вложения нерезидентов в ОФЗ достигли значения 2,242 трлн рублей. Доля нерезидентом в этих облигациях составила 27,8% (выросла на 1,1%).

Как ранее сообщало ИА REGNUM, по итогам марта, рост вложений нерезидентов в ОФЗ составил 120,4 млрд руб. Доля нерезидентов в этих облигациях по сравнению с февралём выросла на 40,7%.

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