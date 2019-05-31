Первая партия мусора отправилась в Канаду с Филиппин

Оттава, , 04:40 — REGNUM Судно с контейнерами, в которых находится канадский мусор, вышло с филлипинского порта Субик и отправилось в Ванкувер, передает телеканал CBC.

Сообщается, что за погрузкой мусора на судно наблюдали канадские дипломаты из посольства страны на Филиппинах. Сам контейнеровоз вышел в море утром 31 мая и направился в Ванкувер.

Ранее, в апреле 2019 года, президент Филиппин Родриго Дутерте потребовал от Канады забрать свой мусор обратно. 15 мая разногласия между странами по «мусорному» вопросу привели к отзыву филиппинского посла из Канады.

Как сообщало ИА REGNUM, 17 мая канадское правительство заключило контракты с компанией Bollore Logistics для вывоза мусора с Филиппин. Договор обошелся правительству Канады в 1,14 млн канадских долларов (около $850 тыс).

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