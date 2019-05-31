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Brent потеряла в цене

Экономика

Цены на нефть снизились на фоне опасений о замедлении роста мировой экономики из-за китайско-американской торговой войны

Москва, 31 мая 2019, 04:05 — REGNUM  Нефть марки Brent подешевела по итогам торгов 30 мая.

Так, цена на Brent снизилась на 0,38% и составила $64,84 за баррель (минус $0,25). Подешевела и нефть WTI — до $55,99 за баррель (минус $0,60), падение составило 1,06%.

По оценка аналитиков, цены на нефть снизились на фоне опасений о замедлении роста мировой экономики из-за китайско-американской торговой войны.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 29 мая Brent подешевела на 0,62%.

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Динамика цен на нефть и нефтепродукты
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