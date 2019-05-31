Нецелевое расходование субсидии: нижегородские аудиторы пришли в дирекцию

Нижний Новгород, , 04:02 — REGNUM Нижегородская контроль-счётная палата проверила государственное автономное учреждение «Дирекция по проведению спортивных и зрелищных мероприятий» и выявила нарушения и недостатки почти на 48 млн рублей. В списке нарушений — двойная оплата, дробление лотов, нецелевое расходование субсидии и многое другое. Материалы аудиторской проверки были направлены областному прокурору, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Проверка государственного учреждения проводилась за 2017−2018 годы, аудиторы сверили эффективность и экономность использование средств бюджета Нижегородской области. Общий объём проверенных средств составил свыше 376,152 млн рублей, а нарушений и недостатков обнаружили на 12,8% от проверенной суммы — на 47,969 млн рублей. При этом 212,3 тыс. рублей — это нецелевые расходы, 27 242,3 тыс. рублей — неправомерные расходы, ещё 5 234,8 тыс. рублей — нарушение законодательства о защите конкуренции.

В частности, было обнаружено нецелевое расходование субсидии, выделенной на проведение спортивных мероприятий. Учреждение оплатило расходы на мероприятия, которых не было в официальном плане, и расходы, которые не связаны со спортивным мероприятием. За это предусмотрено административное наказание.

В числе неправомерных расходов — отсутствие документов, которые подтверждают расходы на пользование личными сотовыми телефонами и расходы в командировках, выдача сувениров, что не предусмотрены положением о мероприятии, двойная оплата одних и тех же работ по договорам, списание сувениров до начала мероприятия, оплата услуг сверх продолжительности проводимого мероприятия и многое другое.

В списке выявленных нарушений — дробление закупок при покупке идентичных услуг у единственного поставщика. Помимо этого, учреждение не всегда размещало сведения о корректировке договоров в единой информсистеме, нарушало сроки оплаты — по 25 договорам сроки составляли от двух до 74 дней. Также перечислялись авансы, которые не предусмотрены условиями договора.

Некоторые виды оборудования, приобретённого дирекцией, более года не эксплуатируются, находясь на складе, также «необоснованно завышено количество часов в договорах по оказанию транспортных услуг и стоимость взятого в аренду сценического комплекса», оплачены «расходы за проживание при командировании в дорогих номерах при наличии в этих же отелях номеров низкой ценовой категории».

Итоги проверки направлены в Заксобрание и губернатору, а также в минспорта региона и прокуратуру области.