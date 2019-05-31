В Киргизии среднемесячная зарплата составила чуть больше 14,5 тысячи рублей

Бишкек, , 00:28 — REGNUM В Киргизии среднемесячная номинальная заработная плата без учета малых предприятий в первом квартале 2019 года составила 15 716 сомов (14 562 рубля). Это на 4,1% больше по сравнению с показателем аналогичного периода 2018 года, сообщила пресс-служба национального статистического комитета.

Наиболее крупный средний размер заработной платы установился в киргизской столице, городе Бишкек — 20 403 сома (18 905 рублей). На втором месте оказалась Нарынская область — 15 346 сомов (14 220 рублей). А на третьем расположилась Чуйская область — 14 476 сомов (13 413 рублей).

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Затем следуют Джалал-Абадская область — 14 339 сомов (13 286 рублей), город Ош — 13 908 сомов (12 887 рублей) и Таласская область — 13 200 сомов (12 231 рубль).

Замыкают список Исcык-Кульская область — 11 723 сома (10 862 рубля), Баткенская область — 10 720 сомов (9 933 рубля) и Ошская область — 10 395 сомов (9 632 рубля).

В ведомстве отмечают, что в январе — марте текущего года средняя заработная плата работников внебюджетной сферы превысила среднюю зарплату бюджетников в 1,8 раза.