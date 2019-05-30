Индексы Уолл-стрит зависли на минимумах за несколько месяцев

Нью-Йорк, США, , 23:27 — REGNUM Фондовый рынок США нестабилен — основные индексы начали торги в «зеленой зоне», затем ушли в минус и к настоящему моменту снова отступили от минимальных значений, 30 мая передает агентство Reuters.

В настоящий момент индекс Dow Jones поднялся на 43,47 пункта (0,17%), до 25 169,88 пункта, индекс S&P 500 вырос на 6,21 пункта (0,22%), до 5002,78 пункта, индекс Nasdaq вырос на 28,54 пункта (0,40%), до 7245,40 пункта.

Индексы колеблются вблизи минимальных значений за несколько месяцев, спад к которым произошел ещё в ходе торгов 29 мая.

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