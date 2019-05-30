Четверг, 30 Мая 2019 года
23:27:41 МСК

Индексы Уолл-стрит зависли на минимумах за несколько месяцев

Экономика

Спад к минимальным значениям произошел ещё в ходе торгов 29 мая

Нью-Йорк, США, 30 мая 2019, 23:27 — REGNUM  Фондовый рынок США нестабилен — основные индексы начали торги в «зеленой зоне», затем ушли в минус и к настоящему моменту снова отступили от минимальных значений, 30 мая передает агентство Reuters.

В настоящий момент индекс Dow Jones поднялся на 43,47 пункта (0,17%), до 25 169,88 пункта, индекс S&P 500 вырос на 6,21 пункта (0,22%), до 5002,78 пункта, индекс Nasdaq вырос на 28,54 пункта (0,40%), до 7245,40 пункта.

Индексы колеблются вблизи минимальных значений за несколько месяцев, спад к которым произошел ещё в ходе торгов 29 мая.

Читайте также: Индексы Уолл-стрит упали до минимумов за два месяца

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Фондовый рынок
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить