ЕС стал больше предоставлять средств Минску – представительство Евросоюза

Минск, , 23:25 — REGNUM Первый зампред совмина Белоруссии Александр Турчин обсудил 29 мая состояние двусторонних отношений с главой представительства Евросоюза в постсоветской республике Андреа Викторин. Об этом проинформировала пресс-служба белорусского правительства.

«В ходе беседы стороны обсудили широкий комплекс вопросов текущего состояния и перспектив взаимодействия между Республикой Беларусь и Европейским союзом в сфере международной технической помощи», — сказано в официальном сообщении.

Викторин заявила: «Европейский союз приветствует стабильную и процветающую Беларусь».

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Согласно официальному сообщению, Викторин «с удовлетворением констатировала возросший объем средств, предоставляемых Европейским союзом Республике Беларусь на цели модернизации и экономического развития как по линии международных финансовых институтов, так и различных региональных и двусторонних программ». Она также проинформировала о планах по оказанию содействия официальному Минску на региональном уровне в партнерстве с Организацией экономического сотрудничества и развития (ОЭСР).Турчин позитивно оценил динамику сотрудничества Белоруссии с Евросоюзом и западными финансовыми институтами — Европейским инвестиционным банком и Европейским банком реконструкции и развития. В частности, он позитивно оценил реализацию проектов по поддержке предпринимательства, реконструкции водоочистных сооружений и проектов в других сферах.

Белорусский чиновник сообщил Викторин о приоритетах правительства постсоветской республики в социально-экономической сфере и «перспективных направлениях оказания Европейским союзом технического содействия Республике Беларусь». Турчин подчеркнул важность продолжения предоставления Евросоюзом кредитных ресурсов белорусским банкам «в целях выдачи представителям малого и среднего бизнеса заемных средств в белорусских рублях». Он также отметил заинтересованность властей Белоруссии в привлечении ресурсов Европейского инвестиционного банка на реализацию проектов в сфере здравоохранения.

«По итогам беседы достигнут ряд конкретных договоренностей о поддержке Европейским союзом усилий Республики Беларусь в области устойчивого регионального развития, в том числе в партнерстве с ОЭСР, повышения конкурентоспособности и привлечения европейских инвестиций в белорусскую экономику», — проинформировала пресс-служба совмина.

Напомним, в последние годы Россия последовательно сокращает экономическую поддержку официального Минска. В декабре 2018 года посол России в Белоруссии Михаил Бабич заявил, что уровень российской консолидированной поддержки Белоруссии вышел на уровень $4−4,5 млрд ежегодно и «новый пакет, предусматривающий потенциальное снижение цены на газ до уровня Смоленска, компенсацию по налоговому маневру, равным условиям поддержки промышленности и прочее, может составить еще порядка $3−4 млрд».