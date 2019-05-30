Фонд развития промышленности выделит льготные займы двум проектам Татарии

Москва, , 23:17 — REGNUM Два проекта из Татарии получат льготные займы Фонда развития промышленности (ФРП) на общую сумму 368,5 млн рублей. Проекты одобрены экспертным советом ФРП, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе фонда.

В частности, «Концерн Карпов» (Менделеевск) может получить льготный займ на 240,5 млн рублей на проект, стоимость которого оценивается в 327,5 млн рублей.

Предприятие планирует наладить производство тонеров черного цвета для использования в лазерной печатающей технике различных производителей. Концерн намерен выпускать более 1 тыс. тонн продукции в год. С участием заемных средств будет организовано производство замкнутого цикла с включением в технологический процесс линии по производству сырья для тонеров и линии по производству картриджей для лазерных принтеров и МФУ.

Компания предполагает с 2021 года привлекать российских производителей компонентов полимерной смолы, использующейся в качестве основного сырья при производстве тонеров, а также поставку других сырьевых ресурсов российского производства.

ООО «ПАЛП Инвест Экспорт» (Казань) реализует проект общей стоимостью 291,5 млн рублей, сумма займа может составить 128 млн рублей. На эти средства компания увеличит мощности по выпуску туалетной бумаги и бумажных полотенец.

Так, планируется удвоить выпуск действующего ассортимента продукции, всего в рамках проекта предприятие будет производить 7,8 млн упаковок готовой продукции в квартал — 10 видов туалетной бумаги и 3 вида бумажных полотенец. В конечном итоге ООО намерено экспортировать около 9% выпускаемой продукции в страны ближнего зарубежья.

ИА REGNUM напоминает, программы ФРП позволяют российским предприятиям получить доступ к льготному заемному финансированию, необходимому для запуска производств уникальных отечественных продуктов, а также аналогов передовых международных разработок. Займы предоставляются под 1%, 3%, 5% и 7% годовых на срок до семи лет, стимулируя приток инвестиций в реальный сектор экономики.

Вместе с проектами Татарии, экспертный совет ФРП одобрил еще 8 проектов в Москве, Московской, Свердловской, Калининградской, Новосибирской областях и Пермском крае. Общая сумма займов составит 922 млн рублей, а общая стоимость проектов — 1,45 млрд рублей.