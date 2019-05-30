В 12 районах Нижегородской области создадут центры онкологической помощи

Нижний Новгород, , 22:57 — REGNUM Общая сумма средств в Нижегородской области по реализации регионального проекта «Борьба с онкологическими заболеваниями» национального проекта «Здравоохранение» на 2019−2021 годы составляет 3,2 млрд рублей из федерального и регионального бюджетов. Об этом заявил губернатор Глеб Никитин, докладывая об итогах работы правительства в 2018 году депутатам Законодательного собрания, сообщили ИА REGNUM в областном правительстве.

«Борьба с онкологическими заболеваниями — важнейшее направление в медицине, которое мы намерены активно развивать. За последнее время в результате совершенствования организационных, управленческих и финансовых мероприятий удалось значительно улучшить ситуацию с ранним выявлением и лечением онкозаболеваний в регионе», — констатировал губернатор.

В рамках проекта планируется не только переоснастить медицинские организации, оказывающие помощь онкологическим больным, более чем 400 единицами современного медицинского оборудования, но и организовать сеть из 12 амбулаторных межрайонных центров онкологической помощи (ЦОАП).

Такие центры к 2024 году должны появиться в Арзамасе, Балахне, Выксе, в Городце, Кстове, Лыскове, Павлове, Починках, Семенове, Сергаче, Шахунье и на Бору.

На базе Павловской ЦРБ такой центр начнет работать уже в 2019 году. Также в этом году проводятся подготовительные мероприятия по созданию центров на базе Балахнинской и Семеновской ЦРБ.

Центры создаются как структурные подразделения медицинских организаций для оказания первичной специализированной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях и условиях дневного стационара. В основном центры будут заниматься диагностикой онкологических заболеваний, направлением на взятие биопсийного материала, проведение противоопухолевой лекарственной терапии, оценкой эффективности и переносимости проводимого лечения, проведением восстановительной и корригирующей терапии, оказанием паллиативной помощи, консультативной помощью врачам-специалистам.

Также в период до 2024 года планируется завершить создание онкологического кластера, который включает строительство взрослого областного онкологического центра на 420 коек и центра детской онкологии и онкогематологии на 80 коек. Объем финансирования строительства в течение пяти лет составит около 10 млрд рублей. Сейчас на проектирование объекта выделено 223 млн рублей из бюджета области.

«Хорошие результаты показало использование санитарной авиации. В 2018 было совершено 75 вылетов. На сегодняшний день уже два вертолёта в случае экстренной необходимости готовы доставлять пациентов дальних районов в медицинские учреждения. На обеспечение работы службы предусмотрено 106 млн из федерального бюджета», — констатировал губернатор.

В качестве значимых проектов Никитин отметил запуск мобильных лечебно-диагностических лабораторий «Поезда здоровья». В прошлом году были капитально отремонтированы помещения 9-ти поликлиник и поликлинических отделений, а также 18-ти стационаров. В текущем году объем средств, выделяемый на ремонт медучреждений увеличен в 4,5 раза по сравнению с 2018 годом — до 717 млн рублей.

«Мы понимаем, что проблемы с качеством и доступностью медпомощи не единичны и работаем над системными решениями. Сейчас завершается составление проблемного паспорта для каждой больницы. В таком паспорте будут отражены и объективные и субъективные проблемы. Параллельно мы готовим региональную программу капитального ремонта медицинских организаций Нижегородской области», — отметил Никитин.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, в прошлом году «Поезда здоровья» посетили 136 населенных пунктов Нижегородской области, курсируя в период с 15 июня по 8 сентября.

Специалисты обследовали 26,2 тыс. пациентов, провели 46,2 тыс. консультаций, выявили 6,6 тыс. заболеваний, дали 14,5 тыс. рекомендаций по дообследованию и 19,7 тыс. — по лечению. По итогам обследований были госпитализированы 1,9 тыс. человек.

Наиболее востребованными у жителей отдаленных поселений специалистами были неврологи, кардиологи и офтальмологи.

В 2019 году поезда запустили 16 апреля и до 15 октября они планируют посетить 126 населенных пунктов на территории 48 районов области, включая город Дзержинск. Жителей 229 поселений с численностью населения не более 100 человек планируется подвозить к местам дислокации мобильных комплексов.