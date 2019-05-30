В Башкирии запускается масштабный проект в области ЖКХ

Уфа, , 21:07 — REGNUM В 2019 году в регионе будет отремонтировано 4 тысячи подъездов и благоустроено более 400 дворовых территорий, сообщается на сайте правительства Башкирии.

До 15 июня в республике в рамках первого этапа республиканской программы по ремонту подъездов должны быть отремонтированы 1 123 подъезда в 383 многоквартирных домах.

В подъездах предусмотрены такие виды работ как замена оконных деревянных блоков на ПВХ, ремонт полов, перил, входной группы, штукатурно-малярные работы, укладка электрических линий в пластиковые короба, замена почтовых ящиков. Напомним, что в рамках подготовки к проведению ремонта жители на общих собраниях собственников определили виды работ, цвет покраски стен, а также выбрали из числа жителей уполномоченного, который будет контролировать ход и участвовать в приемке выполненных работ.

По состоянию на конец мая ремонтные работы ведутся в 1 211 подъездах в 411 многоквартирных домах. В 14 подъездах работы уже завершены. Всего до 1 ноября 2019 года в республике запланировано отремонтировать 4 тысячи подъездов.

Кроме того, в 152 домах программа по ремонту подъездов синхронизирована с программой по комплексному благоустройству дворовых территорий «Башкирские дворики».

Всего по указанной программе в 2019 году в Башкортостане запланировано комплексно благоустроить более 400 дворовых территорий. На указанные цели будет направлен 1,7 млрд рублей.

На сегодняшний день работы ведутся в 72 дворах. В обязательный перечень работ входит детская площадка с безопасным резиновым покрытием, контейнерная площадка, озеленение, парковочные места, информационный стенд, наружное освещение, видеонаблюдение, малые архитектурные формы.

Завершить работы по благоустройству планируется до 1 сентября.