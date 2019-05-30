Руденя: Тверская область получила 30 единиц спецтехники для обращения с ТКО

Тверь, , 20:44 — REGNUM Первая партия нового оборудования для обращения с твёрдыми коммунальными отходами уже поступила в Тверскую область. Всего в 2019 году для региона будет закуплено 30 единиц спецтехники и 1200 евроконтейнеров, сообщил губернатор Игорь Руденя в прямом эфире программы «Разговор с Губернатором» на телеканале Россия-24 (Тверь) 30 мая.

«Уверен в том, что сама система оборота с ТКО показывает уровень и качество развития общество, поэтому необходимо чётко и понятно сформировать эту систему», — цитирует Игоря Руденю пресс-служба облправительства.

Глава региона напомнил, что одно из приоритетных направлений новых правил обращения с отходами, которые внедряются в регионе с 1 января 2019 года, — создание в регионе системы раздельного сбора отходов. В регионе устанавливаются дополнительные контейнеры для сбора отходов, разработаны стандарты площадок, где будут размещаться мусорные контейнеры, закупается новый спецтранспорт, организована группа контроля по транспортированию ТКО.

Также в рамках программы до 2024 года предполагается создать ряд современных объектов инфраструктуры по сортировке, обработке, обезвреживанию, утилизации ТКО. Глава региона отметил, что Тверская области вошла в программу по рекультивации свалок, расположенных в Калининском и Конаковском районах, в черте города Кимры.

Все мусорные полигоны на территории Тверской области будут в собственности региона: предприятие «Полигон» перешло в областную собственность в 2018 году, в отношении остальных ведется процесс оформления.

«Консолидация всех ресурсов и развитие этого направления в руках государственного предприятия даст возможность более чётко прогнозировать тарифы», — подчеркнул Игорь Руденя.

Глава региона также прокомментировал тариф на вывоз мусора — сейчас он составляет 91,24 рубля с человека в месяц. С 1 апреля 2019 года тариф был снижен на 5,45% — этот один из самых низких в стране. От платы за вывоз мусора полностью освобождены многодетные семьи.

«Это наша совместная инициатива с депутатами законодательного собрания Тверской области. Мы считаем, что любая нагрузка на бюджет многодетной семьи по возможности должна быть минимизирована», — глава региона.

Напомним, территориальная схема обращения с отходами утверждена в Тверской области в конце 2017 года. Сформировано семь межмуниципальных кластеров по обращению с ТКО. Зоны определены с учётом численности населения районов и городских округов, расположения дорожно-транспортной сети, требований экологической безопасности. Деятельность по сбору, транспортировке, обработке, обезвреживанию и утилизации твёрдых коммунальных отходов координирует государственная организация «Тверьспецавтохозяйство».