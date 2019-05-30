Медики Башкирии получат премии за диагностику рака на начальных стадиях

Уфа, , 20:20 — REGNUM С 1 июля медицинские работники в Башкирии будут получать единовременную выплату в размере 5 тыс. рублей за каждый впервые выявленный случай злокачественного новообразования на I и II стадиях. Соответствующий указ подписал врио главы Башкирии Радий Хабиров, сообщили ИА REGNUM в правительстве республики.

Документ принят в целях обеспечения раннего выявления онкологических заболеваний и их своевременного лечения.

При этом диагноз должен быть подтверждён онкологом по месту жительства, специалистом межрайонного центра или Республиканского клинического онкодиспансера.

В настоящее время правительству Башкирии поручено определить источники финансирования выплат и утвердить порядок их предоставления.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, согласно прогнозам ученых Университета Нового Южного Уэльса в Австралии, заболеваемость онкологическими заболеваниями в мире вырастет в период с 2018 по 2040 год с 17 млн до 26 млн новых случаев.

В настоящее время в России готовятся протестировать первый отечественный таргетный (молекулярно-прицельный) препарат против онкозаболеваний на людях, больных раком желудка, исчерпавших все стандартные методы лечения.

Механизм действия нового препарата был признан инновационным и запатентован компанией «Русские фармацевтические технологии» (Санкт-Петербург) в России, странах ЕАЭС, США, Европейском союзе, Японии и Китае.

Исследования будут проводиться в клиниках Москвы, Санкт-Петербурга, Омска и Ростова-на-Дону. Перед проведением испытаний препарат пройдет клиническое исследование на безопасность и предварительную эффективность.