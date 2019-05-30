Программа «Наставничество»: в Москве стартовала промежуточная сессия

Москва, , 20:15 — REGNUM В Москве стартовала промежуточная сессия «Наставничество» для финалистов и победителей Конкурса «Лидеры России» и Кубка «Управляй!» — флагманских проектов АНО «россия — страна возможностей», созданной по инициативе президента России Владимира Путина.

В рамках программы «Наставничество», которую организует АНО «Россия — страна возможностей» и клуб Лидеров России «Эльбрус», участники Конкурса «Лидеры России» в течение года выступают наставниками для финалистов и победителей Кубка «Управляй!».

В пилотной группе, которая стартовала в декабре 2018 года, приняли участие 22 пары «наставник — наставляемый». 30 мая они провели промежуточную очную встречу, на которой планируют подвести итоги за прошедшие полгода взаимодействия, поделиться опытом и актуализировать цели на следующий период работы.

«Я рада, что платформа «Россия — страна возможностей» объединяет не только различные проекты, но и создает возможности для внутреннего взаимодействия их участников. Такой пример — программа «Наставничество», в которой молодые специалисты могут получить в наставники опытных и уже состоявшихся лидеров и управленцев и перенять их знания. А для победителей и финалистов Конкурса «Лидеры России» взаимодействие с молодым поколением — это возможность делиться опытом и знаниями, обмениваться идеями, технологиями, подходами и окунуться в атмосферу студенчества», — поприветствовала участников победитель первого сезона кадрового конкурса «Лидеры России», советник Министра экономического развития РФ Татьяна Дьяконова.

Наставники представляют различные компании и государственные организации, а наставляемые являются студентами различных вузов страны от Владивостока до Крыма.

«Неделю назад мы подвели итоги второго сезона Кубка «Управляй!» и наградили десятку лучших молодых управленцев, для которых только начался путь победителя Кубка. А для прошлогодних финалистов и победителей уже созданы условия для развития их компетенций и карьерных возможностей. Одна из таких возможностей — программа «Наставничество». Как руководитель Кубка «Управляй!», который является студенческой версией Конкурса «Лидеры России», могу сказать, что программа «Наставничество» помогает финалистам и победителям Кубка перенять компетенции и опыт уже взрослых, профессиональных управленцев, а следовательно, вырасти в личностном плане, выбрать карьерный трек, а также обрести единомышленников и старших товарищей для дальнейшего взаимодействия», — обратился к участникам сессии руководитель Кубка «Управляй», директор Института организационного развития и стратегических инициатив (ИОРСИ) РАНХиГС Вячеслав Шоптенко.

«Мы рады приветствовать участников программы «Наставничество» в стенах Президентской академии, которая является основным поставщиком управленческих кадров в России. Уверен, что участники программы станут полезными друг другу в передаче управленческого опыта», — добавил заместитель директора ВШГУ РАНХиГС Алексей Колесников.

Читайте ранее на эту тему: Кубок «Управляй» — молодежный аналог кадрового конкурса «Лидеры России»